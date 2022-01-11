Türk Vatandaşlığı Almak İçin Diğer Yollar

Türkiye’de Turkish citizenship alınabilmesi için yalnızca mülk satın almak gerekmemektedir. Farklı yollar ve yöntemlerle de Turkish citizenship alınabilmektedir. En yaygın tercih edilen yol mülk satın almak olarak görülse de kişiler kendilerine en uygun olan yolları da tercih edebilmektedir. Turkish citizenship alabilmenin çeşitli yolları propertytr sitesinde kişilere sunulmaktadır.

Türkiye'de mülk satın alarak Turkish citizenship almayı tercih etmeyen kişiler, diğer yöntem olarak Türk bankasına yatırım yapmayı tercih edebilirler. Herhangi Türk bankasında 500.000 dolar yatırım yapıldığı takdirde Turkish citizenship başvuru yapılabilmektedir.

Turkish citizenship için bir diğer yöntem de Türkiye'de iş yaratmaktır. Kişiler Türkiye'de şirket kurup en az 50 çalışanın olduğu bir işletmeye çevirebilmektedir. Bu şekilde Türk vatandaşlığı için başvuru yapılabilmektedir.

Türk vatandaşlığı için bir diğer yol olarak Türkiye'de yaşamaya başlayıp 5 yıl çalışma hayatında bulunulabilir. Bir işte 5 sene çalıştıktan sonra 5 sene sonunda Türk vatandaşlığı için başvuru yapılabilmektedir. Fakat bu yöntem ile birkaç husus yerine getirilmelidir. Türkiye'de çalışabilmek için çalışma izni ve oturma izni bulunması gerekmektedir. Bu izinler için gereken belgeler tamamlanarak gerekli kurumlara başvuru yapılması gerekmektedir. Bir diğer yandan 5 yıl Türkiye'de yaşarken her yıl ikamet yenilemek gerekmektedir.

Türk vatandaşlığı alabilmek için son yöntem Türk vatandaşı biriyle evlenmektir. Bu evliliklerde sahte evlilik yapılmamalıdır. Tamamen gerçek bir evlilik olmalıdır. Çünkü vatandaşlık başvurusunda evliliğin gerçek olduğu kanıtlanmaktadır. Yalnızca böyle vatandaşlık hakkına sahip olunabilmektedir.

Türk vatandaşlığı alabilmek için diğer yollar bu şekildedir. Kişiler kendilerine en uygun yöntemi seçerek başvuru yapabilmektedirler. 3 ile 6 ay arasında bir süreden sonra vatandaşlık alabilmek mümkün olacaktır. Bu süreçlerde merak edilen ya da en iyi hizmeti almak isteyen kişiler propertytr sitesiyle bağlantı kurabilirler.

Türk Vatandaşlığı İçin İkamet Başvuru Süreci

Kişiler Türk vatandaşlığı alabilmek için satın alınan mülklerinde yaşamak isteyebilmektedirler. Mülke yaşayabilmek için ikamet başvurusunun yapılması gerekmektedir. İkamet başvurusunda gerekli belgeler:

Sağlık Sigortası (65 yaş altı için)

Mali durumu belgeleyen banka ekstresi

Türk vergi numarası

Tapu fotokopisi

Kira sözleşmesi

6 tane vesikalık fotoğraf

Belgelerle birlikte başvuru formu doldurulmalıdır. Böylelikle ikamet prosedürü tamamlanmış olacaktır. Oturma izni başvurusu yapıldıktan hemen sonra onay almak mümkün olan bir durum değildir. Süre kişinin durumuna ve belgelerin tarihlerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Türk Vatandaşı Olarak Sahip Olunan Fırsatlar

Bütün adımlar doğru bir şekilde tamamlandıktan sonra belirli bir bekleme süresi olacaktır. Süreç onaylandığı takdirde kişiler Türk vatandaşı olarak yaşantılarına devam edebilmektedirler. Türk vatandaşlığı kişilere pek- çok fırsat sunmaktadır. Fırsatlar sayesinde kişiler hayatlarının kolaylaştığını ve yaşam standartlarının en iyi seviyeye çıktığını görebileceklerdir. Bu fırsatlar hakkındaki bilgilere propertytr sitesinden ulaşmak oldukça mümkündür. Propertytr bu süreçte her zaman müşterisine yardımcı olmaktadır.

Türkiye'ye Türk pasaportu sayesinde seyahat etme hakkı bulunmaktadır. Pek çok turistik yer görme şansı kişilere sağlanmaktadır.

Türk pasaportu aldıktan sonra kişiler yasak olarak yaşamayı seçerlerse, vatandaşlıkları aile bireyleri içinde geçerli olabilmektedir.

Türk vatandaşlığı sayesinde kişiler, Türkiye'de sağlık hakkına sahip olabileceklerdir.

Türk pasaportu sayesinde kişiler, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeye vizesiz bir şekilde seyahat edebileceklerdir.Property İstanbul ( İstanbul'da Gayrimenkul ) konusunda uzman ekibine www.propertytr.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.