Türk Kızılayı’nın yardımları tüm dünyaya ulaşıyor

Kızılay 1868 yılında kurulduğundan bu yana çeşitli yardım faaliyetleri ile çalışmalarını yürüten tüzel bir kuruluştur. Savaş sırasında yaralananların tedavilerini yapmak üzere kurulan derneğin ilk ismi Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti’dir. Günümüzde Türk Kızılayı Uluslararası Yardımlar konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği ismini alana değin birkaç kez adında değişiklik olan cemiyetin KIZILAY adı ile anılmaya başladığı dönem Atatürk zamanında olmuştur. Tarafsız bir kuruluş olan Kızılay yaralı askerlere yardım etmenin yanı sıra sivil halka yaptığı yardım çalışmaları ile de bilinir.

Doğal afetler sebebi ile insanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesinde görev almasının yanı sıra uluslararası faaliyetlerde de ismi geçen bir kuruluş olan Kızılay birçok vazifede yer alan bir yardım kuruluşudur.

İnsani yardımları kendisine ilke edinen Kızılay insan hayatına verdiği değerle dikkat çeker. İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak yaptığı çalışmalarda dil, din ya da ırk ayrımı gözetmeksizin her toplumun yanında olan Kızılay siyasi düşünce ya da sınıf gözetmeksizin hareket eder.

Uluslararası yardım faaliyetlerinde de bizzat görev alan Kızılay'ın 138 farklı ülkedeki doğal afetlerin yanı sıra insan kaynaklı felaketlerde de görev aldığı görülür. Kurulduğu günden bu yana 147 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan derneğin herkese eşit mesafede bir yaklaşıma sahip olması söz konusudur.

Kızılay çeşitli coğrafyalarda ortaya çıkan doğal afetlerde beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda insanların yol açtığı savaş ya da benzeri felaketler karşısında da duyarsız kalmayan bir yaklaşıma sahiptir.

Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmalar çeşitli ülkelere yönelik olurken Sudan, Filistin, Endonezya, Sri Lanka, Kosova, Somali, Pakistan, Kırgızistan gibi birçok ülkede yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dernek insani yardım faaliyetlerini mağdur insanların beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirmesinin yanı sıra kalıcı çalışmaları ile de insanların refahına yönelik hizmetler yapar.

İnsanca bir yaşamın çeşitli coğrafyalarda tesis edilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği bu çalışmalarında karşılık beklemeksizin gönüllülük esasına bağlı olarak çalışan Kızılay ihtiyaç sahiplerine uzanan bir yardım elidir.

Yardım ettiği ülkelerde gerçekleştirdiği projelerinde kalıcı binalar da yapan ve bunları insanların hizmetine sunan yardım cemiyetinin eserleri arasında okul, toplum merkezi, konut, kamu tesisleri, ibadethane gibi yapılar olurken aynı zamanda da geçim kaynaklarını temin etme yönünde de çalışmaları olur.

Yardıma ihtiyacı olanlara sağlık hizmetleri götürmesinin yanı sıra sosyal yardımlar, tarım arazilerinin sulanması gibi birçok yararlı faaliyette de imzası olan derneğin darda olanların her an yanında olduğu görülmektedir.

Türk Kızılay'ı uluslararası yardım çalışmalarının yanı sıra farklı alanlarda da faaliyetlerini sürdüren bir kuruluştur. Bu çalışmalar arasında kan hizmetleri, göç ve mülteci hizmetleri ve ilk yardım hizmetleri gibi pek çok faaliyet yer alır.

Türk Kızılayı'nın Faaliyetleri

Kızılay'ın kuruluş amaçlarının temelinde insani yardımlar yatarken birçok çalışmada imzası olan bir kuruluştur. Özel hukuk hükümlerine tabi olan Kızılay'ın kâr amacı gütmeyen bir çalışma anlayışına sahip olduğu görülür. Türk Kızılayı'nın Faaliyetleri çeşitli konu başlıkları altında ele alınabilir.

Kamuya hizmeti vermek üzere oluşturulan bu cemiyetin insani yardıma ihtiyaç duyulan her alanda çalışmalarına denk gelmek mümkündür. İnsan sağlığının korunması ve insanca bir yaşamın tesis edilmesi yönünde yaptığı çalışmalarda karşılık beklemeden hareket eder.

Ulusal afet yönetimi, kan hizmetleri, uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, gençlik hizmetleri, göç ve mülteci hizmetleri yaptığı çalışmaların yalnızca birkaçı olurken çadır ve tekstil faaliyetlerini üretirken bundan elde edilen gelirin tamamıyla insani yardım faaliyetlerinde bulunur

Ayrıca Erzincan'da kurmuş olduğu mineralli su fabrikasından elde edilen gelir de Kızılay'ın çalışmalarına katkı sağlayan kaynaklar arasında yer alır. Gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını yapan Kızılay ülke genelinde ve dünyada oluşan her türlü insani dramlarda görev alan bir yardım kuruluşudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.