Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Kızılay kamu yararına hizmet veren bir kuruluş olarak 1868 yılında kurulduğu günden bu yana kesintisiz olarak çalışmalar yürüten bir yardım derneğidir. Hasta ve yaralı askerlerin tedavi edilmesi amacıyla kurulan derneğin savaş zamanı yararlı hizmetler yaptığı görülürken sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında da faaliyetleri olmuştur. Türk Kızılayı Sosyal Hizmetler konusunda da etkin olarak görev alan bir yardım kuruluşudur.

1877 yılında Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak adlandırılan dernek 1947 yılında Türkiye Kızılay Derneği ismini almıştır. Savaşta tarafsız bir yaklaşımla hareket eden Kızılay yaralı askerlerin tedavisi ve sağlığına kavuşturulmasına yönelik başlattığı hizmetlerini zaman içerisinde çoğaltmıştır.

Osmanlı Devleti döneminde I. Meşrutiyet zamanında ortaya çıkan kolera salgını sırasında halkın yanında yer alan Kızılay'ın uluslararası faaliyetlerde de etkin görevler üstlendiği görülür. İnsani yardım esasları üzerine şekillenen anlayışı ve din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin verdiği hizmetleri ile Kızılay bir yardım cemiyeti olarak uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.

İhtiyaç sahiplerine yönelik olarak ve çeşitli mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalarında karşılık beklemeden hareket eden Kızılay'ın çalışmaları gönüllülük esasına dayanır. Tarafsız bir yaklaşıma sahip olan cemiyetin evrensellik ilkesine bağlı kaldığı görülürken bir hayır kurumu olarak vazifelerini sürdürür.

Tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur ve ayrıca özel hukuk hükümlerine tabidir. Kamu faydasına hareket etmeyi kendisine ilke edinen derneğin ülke genelinde olduğu kadar çeşitli coğrafyada yer alan mağdur insanlara da yardım eli uzattığı görülmektedir.

Sosyal hizmetler konusunda derneğin insan onuruna yakışır biçimde hareket ettiği görülürken bu çalışmalarında da gönüllülük esasına bağlı kalınır. Sosyal hizmetler söz konusu olduğunda birçok konu başlığından söz etmek mümkündür ve bunlar arasında adak kurban kesimi gibi çalışmalar da yer alır.

Zekât yardımları dağıtılacağı zaman da derneğin yararlı faaliyetleri ile karşılaşılırken sevgi bohçası adı verilen bir çalışması da söz konusudur. Özel eğitim sınıfları projesi de Kızılay'ın yaptığı önemli çalışmalardan biridir ve bu faaliyeti de sosyal hizmetler kapsamında değerlendirilir.

Hayırsever kimselerin bağışladığı gıda paketleri aracılığı ile sıkıntı çekenlere ulaşan dernek her zaman ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak hizmetlerini aksatmadan sürdürür. Ülke genelinde hizmetlerinde hiçbir kesinti yaşamadan çalışan Kızılay birçok şubesi olan bir yardım kuruluşudur.

Kızılay'a ait 13 adet aşevi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaparken 3 huzurevi ile de yaşlıların bakım ve konaklama ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmet verir. Öğrenci yurtları sayesinde öğrencilerin de yardımına yetişen Kızılay'ın 8 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Kızılay kendisine ait olan 5 giyim yardım merkezinin yanı sıra kimsesizler için açmış olduğu kimsesizler evi aracılığı ile de mağduriyet yaşayanlara yardım elini uzatan bir hayır kuruluşudur. Tüm bu sosyal yardımları sırasında bir karşılık beklemeksizin hizmet veren Kızılay toplum yararını gözetir.

Türk Kızılayı Faaliyetleri

Kızılay sosyal yardımlarının yanı sıra birçok çalışması ile de hem ülke genelinde hem de çeşitli coğrafyalarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmalarında evrensel bir yardım anlayışına sahip olan Kızılay'ın tüm mağdur insanlara yönelik olarak çalışmalar yapması söz konusudur. Türk Kızılayı Faaliyetleri merak edilenler arasında yer alırken yardım cemiyetinin dünya geneline yönelik olarak çalışmaları olur.

Çeşitli bölgelerde ortaya çıkan doğal afetlerde ya da insanlar sonucu oluşan felaketlerde daima mağdurların yanında yer alan kuruluş insan temelli bir yaklaşıma sahiptir. İnsan onuruna uygun bir şekilde gerçekleştirdiği hizmetleri arasında sağlık hizmetleri, ilk yardım çalışmaları, gençlik hizmetleri ya da göç ve mülteci hizmetleri gibi birçok çalışma yer alırken bu faaliyetlerinde gönüllülük yaklaşımıyla hareket edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.