Türk Kızılayı’ndan ihtiyaç sahiplerine karşılıksız yardım

Türk Kızılayı birçok faaliyeti ile insani yardım konusunda çalışmalar yürütürken bunlar arasında göç ve mülteci hizmetleri de yer alır. 1868 yılında kurulan Türk Kızılayı başlangıçta yaralı askerlerin tedavisi ve sağlık hizmetleri amacıyla hizmet verirken savaş koşullarında sivil halkın ihtiyaçlarına da çare olmuştur. Kızılay çeşitli yardım faaliyetleri ile evrensel bir yaklaşıma sahip olan cemiyetler arasında yer alırken günümüzde birçok yardıma muhtaç insana desteğini sunmaktadır. Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri de bu tür çalışmalar arasında yer alır.

Kızılay, özel hukuk hükümlerine tabi olan bir yardım kuruluşu olurken ülke genelinde ve tüm coğrafyalarda ortaya çıkan insani dramlarda yardımlaşma esasına bağlı olarak hareket eder. Yardıma ihtiyacı olan insanları ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında olan cemiyetin insan onuruna uygun olarak yardımlarını ulaştırdığı görülür.

Birçok çalışmasında gönüllülük esasıyla hareket eden Kızılay'ın mağduriyet yaşanan bölgeler açısından yaptığı yardımlar da bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir. Doğal afetlerde ya da insanlar sebebi ile yaşanan felaketlerde dil, din, ırk ayrımına düşmeksizin Kızılay'ın yardıma koştuğu görülür.

Türkiye genelinde yaşanan doğal afetlerde ve çeşitli coğrafyalarda insanların temel beslenme ihtiyaçları ya da barınma gereksinimleri karşısında yardımlarını karşılıksız olarak gerçekleştiren Kızılay'ın göç hizmetlerine yönelik olarak tüm yabancılar için çalışmaları söz konusudur.

Ülke sınırları içerisinde yer alan ve kayıt altında bulunan bütün yabancılara yönelik insani yardım faaliyetlerinde Kızılay'ın çalışmaları söz konusu olur. Kızılay göç konusunda hizmet veren çeşitli kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket eden bir yardım kuruluşudur.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD gibi kuruluşlar Kızılay'ın birlikte hareket ettiği kurumlar olurken bunların yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Birleşmiş Milletler gibi ajanslar da Kızılay'la iş birliği içinde çalışırlar.

Türkiye'de yaşayan ve kayıt altında bulunan tüm yabancılar yardıma muhtaç durumda olmaları halinde acil yardım çalışmalarından yararlanabilmektedir. Ayni ve nakdi yardımlar, uyum programları konusunda yürütülen çalışmalarda Kızılay'ın faaliyetleri söz konusu olurken yetişkin nüfus için düzenlenen meslek ve dil kursları ya da çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen 4-18 yaş grubu için psikososyal destek ve beceri geliştirmeye yönelik çalışmalardan da bahsetmek gerekir.

Toplum merkezleri ve sınır yardımları da bu tür faaliyetler arasında yer alırken kabul ve barınma hizmetlerinde de Kızılay'ın çalışmalarından yararlanılır. Bunun yanı sıra geri gönderme merkezlerinde mültecilere yönelik olarak verilen hizmetlerden de Kızılay sorumlu olur.

Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktörlüğü bu tür çalışmaları yapan birim olurken bu alanda yapılan faaliyetler arasında sığınmacıların koruma, yönlendirme, savunuculuk faaliyetleri ya da psikososyal desteklerin ihtiyaç duyulan tüm kesime uygulanması yer alır.

Türk Kızılayı tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesi süreçlerinde dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin hareket ederken ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatır. İnsan onuruna uygun bir yaklaşımla hareket eden derneğin çalışmaları tüm mağdurlara yöneliktir. İnsanların hak ettikleri şartlarda yaşayabilmeleri için gayret gösteren Kızılay köklü bir geçmişe sahiptir.

Türk Kızılayı Faaliyetleri

Kızılay çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmaları ile de dikkat çeken bir yardım kuruluşu olurken Türk Kızılayı'nın faaliyetlerinin neler olduğu merak edilir. Kızılay'ın hizmetleri arasında uluslararası yardımların yanı sıra kan hizmetleri ve ilk yardım çalışmaları da bulunur.

Bunun yanı sıra ulusal afet yönetimi ya da sağlık hizmetleri gibi çeşitli çalışmalarda da Kızılay'ın varlığından söz etmek mümkündür. Gençlik hizmetleri, çadır ve tekstil üretimi, maden suyu işletmeleri de Kızılay tarafından gerçekleştirilen çalışmalar arasında yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.