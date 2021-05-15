Türk Kızılayı’ndan afetzedelere acil yardım

Kızılay 1868 yılında kurulmuş bir dernektir ve kurulduğu günden bu yana çalışmalarında yardımlaşma mantığına uyumlu faaliyetler yürütür. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın herkese eşit mesafede yaklaşan Kızılay’ın çalışmalarının merkezinde insan yer alır. Türk Kızılayı ulusal afet çalışmaları da bu çerçevede şekillenir.

Kızılay aynı zamanda da barışın en güçlü temsilcilerinden biri olurken savaş sırasında yaralı askerlerin iyileştirilmesi amacıyla kurulmuş bir yardım cemiyetidir. Cephede askerlerin tedavilerine yönelik hizmet verdiği kuruluş döneminde yardıma ihtiyaç duyan tüm askerlere elini uzatan Kızılay'ın günümüzdeki çalışmalarında da yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eli uzanır.

Tarafsız bir bakış açısına sahip olan Kızılay ayrım gözetmeksizin herkese eşit mesafede hizmet götürür. Bağımsızlık ve birlik fikrine bağlı hizmetler yürüten yardım kuruluşu evrensellik ilkelerine bağlıdır.

Tüzel kişiliğe sahip olması ve özel hukuk hükümlerine karşı sorumlu olması bu yardım cemiyetinin en önemli özellikleri arasında yer alırken çalışmalarında kâr amacı gütmeyen bir yaklaşıma sahiptir. Kızılay'ın tüm yardımları karşılıksız olarak yapılır ve evrensel bir anlayışla hareket edilir.

Çeşitli yardım kuruluşlarında olduğu gibi Kızılay'ın çalışmalarında da gönüllülük esasına bağlı hareket edilirken kamu yararına hizmet verilir. İnsan yaşamının korunmasının yanı sıra insan sağlığının temin edilmesinde de Kızılay'ın çalışmaları söz konusu olur.

Kızılay yurt içinde ortaya çıkan doğal afetlerde yardıma muhtaç olan herkese hizmet götürür. Afetzedelerin her tür ihtiyacının giderilmesinde ve acil beslenme hizmetlerinde derneğin çalışmaları öncelikli olarak yer alırken acil barınma ihtiyaçları da dernek tarafından karşılanır.

Kızılay devletin afet zamanlarında devreye giren ilgili kurumları ile iş birliği içerisinde hareket eden ve onlara yardımcı bir rol üstlenen yardım kuruluşudur. Dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip olması bu derneğin en önemli özelliklerinden biri olurken 9 bölgesel ve 23 yerel afet müdahale ve lojistik merkezlerine sahiptir.

Afet yaşanan bölgelerde acil ihtiyaçların temin edilmesinde öncelikle sorumluluk üstlenen Kızılay mobil ekmek fırını, mobil mutfak ve mobil ikram araçlarına sahip olurken bu tür imkanlarını afetzedelerin hizmetine sunmaktadır.

Kızılay'ın ürettiği çadırlar uzun süreli kullanımlar için de uygun kullanım şartlarına sahip olurken aynı zamanda da özel ihtiyaçlara yönelik çadır üretimi de yapmaktadır. Ülke genelinde ortaya çıkabilecek doğal afetlerin yanı sıra dünya üzerinde herhangi bir bölgede karşılaşılan ve insani ihtiyaçların ortaya çıkmasına yol açan doğal afetlerde yardım elini uzatan bir kuruluştur.

Türk Kızılayı'nın Hizmetleri

Kızılay'ın çadır işletmesi ve üretim atölyesi bulunurken bunların Ankara ve Erzincan'da üretildiği bilinmektedir. Kızılay'ın yalnızca ulusal afet zamanlarında yardım faaliyetleri olmamakta bunun yanı sıra çeşitli yardım çalışmalarına da katkısı olmaktadır. Türk Kızılayı'nın hizmetleri farklı konu başlıkları üzerine çeşitlenir.

Bu çalışmalar arasında kan hizmetleri, uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, ilk yardım, gençlik hizmetleri, göç ve mülteci hizmetleri yer alırken bu faaliyetlerinde gönüllü bağışçıların desteği ile hareket eder.

1868 yılında kurulduğu günden bu yana toplumsal yardımlaşmayı tesis etmek amacıyla hareket eden Kızılay'ın sosyal refahın gelişmesinde de büyük bir katkısı olmuştur. İhtiyaç sahiplerine ulaşılması ve onların gereksinimlerinin karşılanması yönünde yaptığı çalışmalarla darda olanların her an yanında olan Türk Kızılayı birçok konuda önemli sorumluluklar üstlenir.

Yoksul ve muhtaçların barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri gibi birçok ihtiyacının karşılanmasında bu kuruluşun çalışmaları yer alırken gönüllülük esasına uygun olarak çalışmalar yapar. Kızılay maden suyu satışları ile elde edilen gelirin fazlası ile de sosyal yardımların yanı sıra afet müdahale çalışmalarında da kendisine kaynak yaratır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.