Türk Kızılay nerelere ne harcadı?

Türk Kızılay'ın nakdi bağış geliri 43 milyon 549 bin 909 lira. Kan hizmetleri gelirleri 792 milyon 680 bin 176 lira. Peki kurum yurt içi ve yurt dışında neler yapıyor?

Türk Kızılay'da toplam çalışan sayısı 11 bin 443. 2020 yılı faaliyet raporuna bakıldığında ise geniş bir yelpazede hizmet verdiği görülüyor. Kurum Zeytindalı harekat bölgesine 1 milşyon 327 bin 937 malzeme sevkiyatı yaparken BArış Pınarı harekat bölgesine 9 milyon 621 bin 588 adet malzeme sevkiyatı gerçkleştirdi. Fırat Kalkanı harekat bölgesine 66 milyon 895 bin 877; İdlib'e de 73 milyon 83 bin 454 malzeme sevkiyatı yaptı.

Kurumun 2020 faaliyet raporlarında ise çarpıcı veriler mevcut.

İşte bu verilerden derlediğimiz notlar:

Toplam ihtiyacın Yüzde 29'u karşılandı

Türkiye'de 2020 yılında kan ve kan bileşeni kullanan 1.131 sağlık kuruluşu bulunuyor. 1.118 hastanenin tüm kan bileşeni ihtiyacı, Türk Kızılay kan hizmet birimlerince karşılanmakta. Bu hastanelerden 13'ü Sağlık

Bakanlığı tarafından geçici olarak Bölge Kan Merkezi yetkileri verilerek Süreli Bölge Kan Merkezi statüsünde lisanslandı. Süreli BKM, kan bağışı toplama faaliyeti gerçekleştirerek kan bileşenini hastanesinde

kullanabilmekte. Ancak, ihtiyaç duymaları halinde Türk Kızılay tarafından kan tedariği sağlanmakta. Türk Kızılay tarafından 2020 yılında toplam ihtiyaçlarının yüzde 29'u karşılanarak 67.577 ünite kan bileşeni hizmetlerine

sunulmuştur.

2020 yılı gelir tablosundan:

Nakdi Bağış Geliri 43.549.909 TL

İştirak Bağış Geliri 91.006.660 TL

Kan Hizmetleri Gelirleri 792.680.176 TL

Faiz Gelirleri 56.539.007 TL

Diğer Çeşitli Gelirler 124.757.304 TL

Gayrimenkul Kira+Fon Gelirleri 127.894.318 TL

Ulusal ve Uluslararası Fon Gelirleri 4.224.864.841 TL

Şartlı Bağış Gelirleri 475.501.077 TL

Ayni Bağış Gelirleri 649.891.906 TL

TOPLAM 6.586.685.198 TL

2020 gider tablosundan

Hizmet Giderleri 335.632.209 TL

Kan Hizmetleri Giderleri 1.027.834.975 TL

Gayrimenkul Fon Giderleri 9.540.476 TL

Ulusal ve Uluslararası Fon Giderleri 4.277.174.704 TL

Şartlı Bağış Giderleri 436.161.266 TL

Ayni Bağış Giderleri 596.711.774 TL

TOPLAM 6.683.055.404 TL

Kök hücre bağışında performans

Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Hedefi 2020 yılı için 200.000 olmakla birlikte pandemi nedeniyle gerçekleşme 77.055 olarak sağlanabilmiş. Projenin başlangıcından bu yana toplam 743.791 Kök Hücre Bağışçı Adayı kazanılmış olup aktif bağışçı sayısı 734.789 olarak gerçekleşmiş. Türk Kızılay, Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı görevinin yanı sıra eşleşme ve nakil planlama süreçleri de takip edilmekte. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Doku Tiplendirme Laboratuvarı'naproje süresince toplam 733.000 numune teslim edilmiş.

Tıbbi cihaz durumu

Yıl sonu itibarıyla; Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerimizde 14.610 adet tıbbi cihaz mevcut ve faal olarak kullanılmakta. Envanterde bulunan bu 14.610 adet cihaz içerisinde yıl sonu itibariyle tıbbi cihazların Yıllık Bakım ve Kalibrasyon Planına dahil 9.184 adet tıbbi cihazın, koruyucu bakım ve kalibrasyon ölçümleri tamamlandı,kalibrasyon ölçüm doğrulukları belgelendi.

Afet halinde beslenme kapasitesi

İkram Aracı 37 40.700 Kişi/Öğün

Karavan Mutfak 2 4.000 Kişi/Öğün

Konteyner Mutfak 4 8.000 Kişi/Öğün

Mobil Mutfak 11 61.000 Kişi/Öğün

Mutfak Kiti 17 178.500 Kişi/Öğün

Mobil Ekmek Fırını 4 40.000 Kişi/Öğün

Barınma kapasitesi

Barınma Çadırı 41.470

Yaşam Konteyner 760

Battaniye 262.653

Yatak 79.256

Isıtıcı 13.268

Mutfak Seti 31.123

Genel Maksat Çadırı 532

Araç kapasitesi

Müdahale Aracı 30

Haberleşme Aracı 13

Beslenme Aracı 14

İdari Hizmet Aracı 37

İkram Aracı 23

Minibüs 10

TOPLAM 127

Müdahale edilen afet ve acil durumlar

Deprem 12

Kar Yağışları 8

Salgın (Covid-19) 1

Yangın 14

Sel/Su Baskını 11

Diğer Acil Durumlar 93

Asgari geçim desteği

İhtiyaç sahibi ailelerin karşılamakta güçlük çektikleri temel ihtiyaçlarına destek amacıyla yapılan nakdi

yardım. Aile bireyleri arasında çalışmaya uygun birey bulunmaması veya birden fazla yardıma ihtiyaç duyulması durumunda bu yardım programı tercih edilmekte.

Nakdi yardımda 249 kişiye ulaşılırken değeri 77.062

Gıda yardımı

İhtiyaç sahiplerinin temel beslenme ve gıda malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan

ayni ve nakdi yardımlar.

Ayni yardımda 8.917.066 kişiye ulaşıldı nakdi değeri 58.037.199

Nakdi yardımda 438.599 kişiye erişilirken nakdi değeri 13.939.446

GENEL TOPLAM 9.355.666 71.976.645

Doğum yardımında ayni olarak 2485 kişiye 6.664 lira ödeme, Nakdi olarak 48 kişiye 7 650 lira yardım yapıldı

Giyim yardımında: Ayni olarak 293 bin 698 kişiye 47 milyon 537 milyon 549 liralık katkı yapıldı.

Kızılay'ın öğrenci yurtları

Bandırma Öğrenci Yurdu Balıkesir: Kuruluş yılı: 2000 Kapasitesi: 178

İskenderun Öğrenci Yurdu: Hatay kuruluş yılı: 2012 Kapasitesi: 96

Erzurum Öğrenci Yurdu Erzurum: kuruluş yılı: 1967 Kapasitesi: 150

Bursa Öğrenci Yurdu Bursa: kuruluş yılı: 2015 Kapasitesi: 102

Edirne Öğrenci Yurdu Edirne: Kuruluş yılı: 2020 Kapasitesi: 115

Türk Kızılay aşevleri

Kızılay kuruluşundan bu yana savaşlarda, göçlerde ve doğal afetlerde kriz bölgelerinde aş ocağı kurarak yemek ve ekmek dağıtmayı ana görevlerinden kabul etmiştir. Bunun dışında olağan dönemde Türk Kızılay şubeleri / temsilcilikleri tarafından yurt genelinde 23 aşevi ile ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti vermekte. 2020 yılında 23 aşevinden günlük ortalama 22.189 kişi istifade etmiş, toplamda 6.680.597 kişilik 19.098.167 kap yemek dağıtılmıştır. Aşevlerine 58.144.422 TL değerinde ayni ve nakdi destek verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.