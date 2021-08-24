Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Kazakistan'ın ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Toktar Aubakirov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.