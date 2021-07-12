Türk bayrağını yırtan kadın tutuklandı

Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın, Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadın tutuklandı.

İstanbul'da dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı.

Kadının bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi.

Polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı duran Türk bayrağının dün saat 17.00 sıralarında bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.H'yi gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen İran uyruklu Zohreh Momeni "Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçundan tutuklandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.