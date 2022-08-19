Turgut Uyar Kimdir, Nerelidir? Turgut Uyar’ın Eserleri

Turgut Uyar kimdir? Turgut Uyar’ın aldığı ödüller neler? Turgut Uyar’ın eserleri nedir? Türk Edebiyatının sevilen yazar ve şairlerden Turgut Uyar, arama motorunda tekrardan gündemde yer alan isimler arasında yer aldı. Ünlü yazar ve şair Turgut Uyar hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

Turgut Uyar Kimdir?

Ahmet Turgut Uyar 4 Ağustos 1927, Ankara ‘da dünyaya geldi. Türk şair Uyar, babası orduda harita binbaşısı olarak görev yapmıştır. Annesi ise ev hanımıydı. Babasının görevinden ötürü ilköğrenimi farklı şehirlerde okurken ortaöğrenimine yatılı askerî okulda okuyarak devam etti. Bursa Askerî Işıklar Lisesi'nden 1946 mezun oldu. Yükseköğrenimini Askerî Memurlar Okulu'nda okurken annesinin isteği üzerine 1947'de Yezdan Şener ile evlenmiştir ve bu evlilikten Semiramis, Tunga ve Şeyda adlarında toplam üç çocuğu olmuştur. Uyar, 1948'de Kaynak dergisinin başlatmış olduğu bir şiir yarışmasında "Arz-ı Hal" adlı şiiriyle katılmış ve yarışmada ikinci olmuştur. Türkiyem adlı ikinci şiir kitabı 1952'de piyasaya sürülmüştür. Şair ve yazar Turgut Uyar'ın dil, tema, imge, anlatım biçimi, biçim/öz ilişkisi açısından büyük bir değişimi yansıttığı ilk İkinci Yeni kitabı olan Dünyanın En Güzel Arabistanı, 1959'da yayımlanmıştır. 1966'da İstanbul'a yerleştiğinde o dönem Yezdan Şener ile evliliklerinin bitme aşamasına gelmesinin ardından 1969'da ise Tomris Uyar ile evlenmişlerdir. Tomris Uyar ile evliliklerinden bir erkek çocukları oldu. 22 Ağustos 1985'te sirozdan hayata gözlerini yumar.

Turgut Uyar Eserleri

Şiir

1950: Arz-ı Hal

1952: Türkiyem

1959: Dünyanın En Güzel Arabistanı

1962: Tütünler Islak

1968: Her Pazartesi

1970: Divan

1974: Toplandılar

1982: Kayayı Delen İncir

Toplu şiirleri

1981: Toplu Şiirler

1984: Büyük Saat

İnceleme

Bir Şiirden (1984)

Korkulu Ustalık (2009)

Ödülleri