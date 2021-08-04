DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / YAŞAM / ‘Turgut Alp' baltalı tefecilere baskın

‘Turgut Alp' baltalı tefecilere baskın

Adana’da tefecilik yapan çeteye yönelik operasyonda, daha önce 215 bin lirasını kaptırdığı çalışanı Ramazan Çimen’in koronavirüs hastasından aldığı tükürükle kendisini öldürmek istediğini öne süren İbrahim Ü.’nün de aralarında bulunduğu 17 kişi yakalandı.

1 Gün Önce
2021-08-04 13:19:04
‘Turgut Alp' baltalı tefecilere baskın

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İbrahim Ü.'nün iş yerinde yapılan aramada, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin arkadaşı ve savaşçısı Turgut Alp'in, kendi adıyla özdeşleşmiş baltası ele geçirildi. İbrahim Ü.'nün, bu baltayla ağına düşürdükleri kişileri tehdit ettiği öne sürüldü.

040820211241306971116

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Çeteye üye oldukları iddia edilen 17 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti.

040820211233446970879

Dün, sabahın ilk saatlerinde 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 121 bin 940 TL, 235 bin 608 dolar ve 8 bin 500 euro, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 2 milyon 350 bin TL değerinde çek ve senet, farklı kişilere ait 20 tapu belgesi, pos cihazı ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

TURGUT ALP BALTASIYLA TEHDİT

Şüphelilerden İbrahim Ü.'nün iş yerinden Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman Bey'in yakın arkadaşı ve savaşçısı Turgut Alp'in, kendi adıyla özdeşleşmiş baltası ile özel yapım bıçak ele geçirildi.

040820211234056974354

BALTANIN SAHİBİ ‘KORONA TÜKÜRÜĞÜ' MAĞDURU

İbrahim Ü.'nün, otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi çalışanı Ramazan Çimen'e kaptıran kişi olduğu belirtildi. İbrahim Ü., Çimen'in bir koronavirüs hastasından aldığı tükürükle öldürülmek istendiğini, sonrasında da tehdit mesajlarına maruz kaldığını ifade etmişti. İbrahim Ü.'nün, şikayeti üzerine 14 Temmuz'da gözaltına alınan Çimen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çimen, adliyeye sevk edildiği sırada İbrahim Ü.'nün tefeci olduğunu öne sürmüştü.

040820211234206972673

Ağına düşürdüğü kişileri bu baltayla tehdit ettiği öne sürülen İbrahim Ü.'nün, ifadesinde, "Baltayla bahçedeki odunları kesip, bıçakla da elma soyup yiyorum” dediği belirtildi.

040820211234336972776

TEFECİLİĞİ KAMUFLE ETMEK İÇİN FARKLI İŞLER YAPTIKLARI İDDİASI

Emlak ofisi, oto galeri, hırdavat ve pazarlamanın yanı sıra taksicilik yaparak tefeciliği kamufle etmeye çalışan şüphelilerin günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı.

040820211234476977423

Operasyonda gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

040820211235046970243

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş