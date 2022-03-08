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Tuncay Yılmaz: Türkiye'deki Birinci spor kulüpleride başkan olarak hazırlanıyor

Almanya'da emlak sektöründe adından sıkça bahsettiren Tuncay Yılmaz Türkiye'deki birinci spor kulüplerine başkan olarak hazırlandığını ve imzasını atacağını duyurdu. Tuncay Yılmaz Büyük takımlara başkanlığını koyacağını ve adından sıkça bahsedeceğinden emin adımlarla gösteriyor.

1 Saat Önce
2022-03-08 22:05:19
Tuncay Yılmaz: Türkiye'deki Birinci spor kulüpleride başkan olarak hazırlanıyor

Tuncay Yılmaz yapmış olduğunu projeler ile sık sık karşımıza başarılı bir şekilde çıktı bu sefer gözünü spor kulüpleri ile açtı. Her yapmış olduğu projelerde başarılı şekilde adımlarlara ilerlemeyi başaran Tuncay Yılmaz çıkmış olduğum bu yolda kendime her zaman güvendiğim gibi güveniyorum kendimi Türkiye'deki büyük spor kulüpleri ile çalışmak benim için onur ve gurur verici olacak adaylığımı koyup imzamı atacağım. Diyerek gözlerini üzerine topladı.

Almanyada profesyonel futbol kulübünde daha öncesinden başarılı bir şekilde başkanlık süreci atlatan Tuncay Yılmaz tekrardan emin adımlarla karşımızda. .

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