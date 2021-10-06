Tuğçe Baltacı“Kozmetikte Kaliteyi Yerli Olarak Üretiyoruz”

TCG Hair Care & Cosmetic firmasının kurucusu olarak kozmetik sektöründe yerli yatırıma büyük önem atfeden, Tuğçe Baltacı, “Ülke olarak, doğal kozmetik sektöründe Avrupa’nın çok gerisinde yer almaktayız, amacımız doğal kozmetik sektöründe ülkemizi, dünyada hak ettiği seviyelere taşımaktır” dedi.

Kızının yaşadığı saç problemlerinin ardından, kızının saçlarını artırma arayışları içerisinde iken geliştirdiği saç bakım ürünü ile alanında ulusal çapta bir marka haline gelen Tuğçe Baltacı, “Şimdiye değin hep başka markaların tanıtımı için çalıştım, artık kendi markam için çalışmalarda bulunacağım” dedi. Piyasaya sürdükleri ürünün beklenenin üzerinde bir ilgi ile karşılaştığını ifade den Tuğçe Baltacı, “Pandemi sürecinin de etkisi ile internet üzerinden satışlara ağırlık verdik ve bu çabalarımızın neticesinde ise satışlarımızın tam üç kat arttığını gözlemledik” dedi.

Ürünlerine oldukça güvendiklerini, saç bakım yağı ile Türk kahveli kil maskesinin en çok tutulan iki ürünleri olduğunu belirten Tuğçe Baltacı, “ Yalnız her iyi ürünün taklidinin ya da korsanının yapıldığı günümüzde ürünlerimizi doğru yerlerden temin etmek, fayda sağlayabilmek amacı ile büyük önem arz etmektedir.” dedi. Rakiplerine nazaran çok daha kaliteli ve etkinliği kanıtlanmış ürünleri piyasaya sürdüklerini ifade eden Tuğçe Baltacı, “ Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerin tamamının olumlu olması doğru işi yaptığımızı ayrıca işimizi doğru yaptığımızı göstermesi açısından memnuniyet vericidir” dedi. Aynı zamanda bir influencer olan Tuğçe Baltacı, “Bundan böyle takipçilerim ile sık sık TCG Hair Care & Cosmetic markamın ürünlerini paylaşacağım, yapacağım kampanyalar ve tanıtımlar ile daha çok insanın, kalitesini ispatlamış bu ürünlere ulaşmasını sağlayacağım” dedi.

Sarkık ve gevşek ciltlerin sıkılaştırılmasının en doğal yolu olan Türk kahveli kil maskesinin herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını dile getiren Tuğçe Baltacı, “ Müşterilerimiz Türk kahveli kil maskesi başta olmak üzere tüm ürünlerimizi gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirler” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.