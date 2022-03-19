Tuba Kavak: “Doğayı ve Hayvanları Seven İnsanlardan Korkmayın!”

Kendi kurmuş olduğu insan kaynakları firmasında uzun süredir değerli çalışmalarda bulunan Sunucu Tuba Kavak, doğayı ve hayvanları seven insanların çevresine de saygılı olduğunu ifade etti. “Doğa ve hayvan sevgisi olan insanlar, diğer insanlara da değer verir. Bu tür kişilerin empati değerleri yüksektir ve içerisinde bulunduğu toplumla uyumlu bir şekilde hareket etme ve yaşanılabilir bir dünya için elinden geleni yapma gibi bir potansiyeli vardır.”

Dikkat çekici projelerde bulunan ve yaptıklarıyla ön plana çıkan başarılı Sunucu Tuba Kavak, doğa ve hayvan sevgisi yüksek kişilerin oldukça önemli işler yaptığını ve bu insanların aslında bütün canlıların haklarına saygı duyduğunu ifade etti. “Doğa ve hayvan sevgisi, içerisinde bulunduğumuz dünyayı ve bu dünya içerisinde yaşantılarını sürdüren her şeyi sevmek anlamına geliyor. Bu nedenle bütün canlılara aynı oranda yaklaşan ve hepsini değerli gören bireylerin her biri, aslında dünyanın çok daha yaşanılabilir bir gezegen olması için de elini taşın altına koymuş oluyor.”

Doğa Sevgisi Olan İnsanlar, Diğer İnsanlara da Değer Verir

Doğa sevgisi olan insanların diğer insanlara değer verdiğini, bu tür kişilerin empati değerlerinin yüksek olduğunu belirten Tuba Kavak, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz doğa, aslında her şey demek. Dünyada yaşantımızı sürdürmemizi sağlıyor. Bu nedenle doğa sevgisinin özellikle çocukluk çağından itibaren aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşıladığımızda, aslında onların ilerleyen dönemlerde empati değerlerinin de yüksek olmasına katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu hususların her biri çok önemli. Bu nedenle çocuklarda eğitimin çok titiz bir şekilde yapılıyor olması gerekir.”

Herkes ile Bir Olduğunu Bilen İnsanların Çoğalması Gerekiyor

İnsanların bencillikten uzaklaşmasının çok önemli olduğunu ifade eden Tuba Kavak, herkes ile bir olduğunu bilen insanların çoğalması gerektiğinin altını çizdi. “Herkes ile bir olmak hem her bireyin haklarına değer vermek hem de duygusal anlamda yalnız olmamak anlamına geliyor. İnsan toplumsal bir varlık olduğu için her bireyin bir diğeri ile var olduğunun ve bu şekilde çok daha güçlü olduğunun farkına varması gerekiyor. Böylelikle çok daha sağlıklı bir toplumda yaşantımızı sürdürme şansı elde etmiş oluruz.”

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