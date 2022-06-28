TRT'den Kazakistan'a eğitim desteği

TRT'nin dost ve kardeş ülkelere yönelik gerçekleştirdiği gazetecilik eğitimleri kapsamında, Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanlarına medya alanında çevrimiçi eğitimler düzenlendi.

TRT tarafından Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanlarına yönelik "Muhabirlik Tecrübesinin Dönüşümü: TV Muhabirliğinden Dijital Muhabirliğe" konulu eğitim gerçekleştirildi.Eğitime katılan Kazak medya mensupları için sertifika töreni düzenlendi.

Sertifikalar,Türkiye Cumhuriyeti Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Lyazzat Tanısbay ve TRT Kazakistan Temsilcisi Mehmed Zahid Çalışkan tarafından takdim edildi.

“TRT'deki kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var”

Büyükelçi Ufuk Ekici, iki ülke arasında kardeşlik ve stratejik bağların güçlenmesi ve insani bağların daha da pekişmesinde medyanın rolünün büyük olduğunu belirtti.

TRT ile yapılan işbirliğin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Lyazzat Tanısbay ise, “Kurumumuz Kazakistan'ın en büyük medya kurumudur. TRTde Türkiye'deki en büyük ortağımızdır. İki kurum arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalar var. Bugünkü eğitimde bu iş birliğinin bir delili oldu. İzleyicilerimiz tarafından TRT dizilerine ilgi yoğun. Bu alanda TRT'deki kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Yeni iş birliklerine her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz,” açıklamalarında bulundu.

Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumu muhabirlerinden Abilay Hamidulla da yeni medya döneminde muhabirlerin sorumluluğunun daha da artığını belirterek, “TRT tarafından verilen eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Çevrimiçi olsa da yeni medya ile ilgili yeni bilgiler öğrendik. Artık pratikte uygulayıp kendimizi geliştireceğiz,” dedi.