Trafik cezasını ödeme ve itiraz hakları

Trafikte yediğiniz cezayı nasıl takip etmelisiniz ve hangi ödeme yöntemini kullanmalısınız? Peki itiraz etseniz de cezaları ödemeniz gerekiyor mu?

Sürücülerin en çok şikayetçi oldukları konuların başında trafik cezaları geliyor. Yasal sınırlar ve kurallara uymayanlara yönelik cezai yaptırımlar devreye girerken "haksız" şekilde kendilerine ceza yazıldığını iddia edenler de yasal yollara başvurma yolunu seçiyorlar.

Peki trafikte ceza yeme durumunda kalıp kalmadığımızı nasıl öğreneceğiz ve sonrasında hangi adımları atmalıyız.

İşte trafikte ceza yeme durumunda kaldığımızda yapacağımız sorgulamaların ana hatları:

Trafikte ceza yediniz mi?

Plakanıza yazılmış bir trafik cezası olup olmadığını online olarak sorgulamak için turkiye.gov.tr adresinden kişisel bilgileriniz ve şifrenizle e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Sayfadaki arama butonuna “Araç plakasına yazılan ceza sorgulama” yazarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sayfadan plaka numaranız ile adınıza tescilli aracınıza ilişkin yazılan cezalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Trafik cezanız olmaması durumunda da herhangi bir cezanızın olmadığı bilgisine ulaşmanız mümkün.

E-devleten sorgulama

Trafik cezası sorgulama işlemi en hızlı ve kolay şekilde e-devlet üzerinden yapılıyor. E-devlet sisteminin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın intvrg.gib.gov.tr adresinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) www.egm.gov.tr adresinden trafik cezalarınızı sorgulayabilirsiniz. İlgili kanallardan sorgulama işlemlerinizi 7 gün 24 saat gerçekleştirebilirsiniz. Online trafik cezası sorgulayarak borcunuza ilişkin bilgi edinebilir ve ödemelerinizi vakit kaybetmeden yapabilirsiniz.

Cezalar nerelere yatırılıyor?

Trafik cezanızı zamanında ödemeniz önemli. Ceza bedelini banka şubeleri, PTT şubeleri, vergi dairesi ya da internet aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Online kanallarla ödemenizin yanı sıra ilgili aracı kurumlardan nakit olarak da ödeme imkanınız var. Trafik cezanızı, cezanın kesildiği günden itibaren ilk 15 gün içinde gerçekleştirerek yüzde 25 indirimden faydalanabilirsiniz. Böylece ilgili ödeme tutarından tasarruf etmiş olursunuz. Gecikme durumunda ise faizden dolayı yüksek tutarlar ile karşılaşabilirsiniz. Gecikme cezası gecikilen her ay için cezanın yüzde 5 tutarında borcunuza yansıtılıyor.

Mobil ödeme ile yapabilirsiniz

Plakanıza yazılan trafik ceza ödeme işlemlerini Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bankaların internet ya da mobil şube uygulamaları üzerinden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartınız ile vakit kaybetmeden ödemenizi anında yapabilirsiniz. İnternet şubesinden Trafik CezasıÖdeme sayfasına giriş yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödemeler menüsünden MTV/Trafik Cezası sekmesini tıklayarak da trafik cezası ödeme sayfasına ulaşabilirsiniz. İlgili tutarı kredi kartınızı kullanarak ödeyebilmektesiniz.

Zamlı tarifeye göre 2021 yılında trafik cezaları şöyle:

Kırmızı ışıkta geçenler 314 TL

Alkollü araç kullananlar ilk yakalandığında 1.339 TL

Alkollü araç kullananlar ikinci yakalandığında 1.679 TL

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşanlar 314 TL

Hız sınırını %30 - %50 arası aşanlar 652 TL

Hız sınırını %50'den fazla aşanlar 1.339 TL

Engelliler için Ayrılan Yere Park Etmenin Cezası 288 TL

Kavşak başlarında hızını azaltıp yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayanlar, otobüs, tramvay ve taksi duraklarında bekleyenler ve yasak alana park edenler 144 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.

Yabancı plaka ve sürücülerde durum

Yabancı plakalı araçların sürücülerine ve plakalarına yazılan trafik para cezaları Maliye Bakanlığı'na bağlı muhabsebe birimlerine, Maliye Bakanlığı'nca yönlendirilen bankalara ve PTT b.irimlerine; Banka veya kredi kartı tahsiyatının yapılacağı kara hudut kapılarında sözkonusu cezalar banka ya da kredi kartıyla ödenebiliyor.

Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin cezaları cezanın düzenlendiği aracın sahibinden tahsil ediliyor. Yabancı plakaya yazılan ceza ödenmeden ülkeyi terk etmesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmemektedir.

Cezalara itiraz durumu

Cezaya yönelik elinize ulaşan tutanaktan itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemelerine başvuru gerekiyor.Bu süre içinde başvuru olmadığında ceza kesinleşiyor.

Uİdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önceden ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir.Peşin ödeme karara karşı kanun yoluna başvuru hakkını ise etkilememektedir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.