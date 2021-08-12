Trabzon'da yıldırım inşaatın çatısını yıktı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'da inşaat halindeki binanın çatısı yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
2021-08-12 11:27:42
Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatın çatısı yıldırım düşmesiyle yıkıldı.
Çöken çatının altında işçilerin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu 1 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
35 yaşındaki Emre Sağlam'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)