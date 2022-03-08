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Torununun torununun çocuğunu gördü!

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Torununun torununun çocuğunu gördü!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde asıl yaşının 118 olduğu öne sürülen Geboş Temtek (98) torununun torununun çocuğunu gördü. Aynı aileden 6 kuşağın buluştuğu Temtek ailesinin toplamda 212 ferdi bulunuyor.

2 Saat Önce
2022-03-08 18:33:53
Torununun torununun çocuğunu gördü!

Muş'tan 1970 yılında ailesi birlikte ekonomik nedenlerle Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ne taşınan Geboş Temtek, torununun torunun çocuğunu gördü.

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Aile fertleri, asıl yaşının 118 olduğunu belirten Geboş Temtek'in 8 çocuğundan 49 torunu, 135 torununun çocuğu, 16 torunun torunu, 4 de torununun torununun çocuğu olduğunu söyledi.

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Geboş Temtek'in yeğeni Musa Talay (69), 20 yaşında evlenen teyzesinin kendisinden sonraki 5 nesli gördüğünü belirterek, “Nüfusta 1924 doğumlu 98 yaşında yazılsa da asıl yaşının 118 olduğunu biliyoruz” dedi.

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Geboş Temtek'in eskiden otlarla ilaç yaptığını ifade eden Talay, “Annemiz yatağa düşünceye kadar otlarla ilaç yapar, kendisine şifacı Geboş derlerdi. Ailece inşaat işçiliğinin yanında hayvancılıkla uğraşmaktayız. Allah annemize uzun ömürler versin" diye konuştu.

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DHA .

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