Torosların göbeğinde unutulmaz tatil
Muhafazakâr aile otellerinden Rizom Beach Hotel, Antalya ilinin tüm güzelliklerini sizlere sunan prestij otellerden.
2022-07-27 17:13:50
Tesisimiz Antalya/Kumluca/Kumluca Sahil bölgesinde bulunmaktadır.Denize Mesafe: 300 m. Kumluca Merkezine Mesafe: 9 km. Finike Merkezine Mesafe: 11 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 115 km. Antalya Merkezine Mesafe: 90 km. Rizom Beach Aile otelimizde birbirinden çeşit çeşit konseptlerimiz ile güzel bir yaz sizi bekliyor. Konseptlerimiz: Balayı Konsepti, Kum- Çakıl Plaj, Su Kaydırağı, Çocuk Dostu, Aile Oteli, Spa Merkezi, Güvenli Turizm Sertifikalı özellikleri ile misafirler tarafından tam not almaktadır.
RİZOM BEACH OTEL ÖZELLİKLERİ
- Açık Havuz
- Açık Restoran
- Asansör
- Bar
- Bedensel Engelli Odası
- Fotoğrafçı
- Havaalanı Servis
- Kapalı Havuz
- Kapalı Restoran
- Kuaför
- Market
- Wireless Internet
- Animasyon
- Basketbol
- Beach Voley
- Bilardo
- Canlı Eğlence
- Dart
- Disco
- Hamam
- Masa Tenisi
- Mini Futbol
- Sauna
- Tenis
- Voleybol
- Çocuk Kulübü
ALKOLSÜZ HER ŞEY DAHİL KONSEPT
Kahvaltı(07:30 ile 10:00 saatleri arasında)
Geç Kahvaltı (10:00 ile 10:30 saatleri arasında)
Öğle Yemeği (12:30 ile 14:30 saatleri arasında)
Snack Saati (15:00 ile 17:00 saatleri arasında)
Akşam Yemeği (19:00 ile 21:00 saatleri arasında)
Gece Çorbası 23:30 ile 00:30 saatleri arasında
Pastane (10:00 ile 17:00 saatleri arasında)
Pool Snack
Gözleme (11:00 ile 16:00 saatleri arasında)
İçecek (10:00 ile 19:00 saatleri arasında)
Yiyecek (12:00 ile 17:00 saatleri arasında)
RİZOM BEACH İLE ÇEŞİTLİ HAVUZ VE PLAJ SEÇENEKLERİ
- Şezlong
- Minder
- Şemsiye
- Özel Plaj
- Plaj Havlusu
- Bayanlara Özel Havuz Kum ve Çakıl Plaj
- Bay Kapalı Havuz Aile Havuzu Aile Plajı
- Bayanlara Özel Kaydıraklı Havuz
- Anne Çocuk Havuzu
RİZOM BEACH AİLE OTELİ İLETİŞİM ADRESLERİ
Telefon
+90 (242) 505 50 00
Adres
Göksu Mah. 101.Sk. N:2/B 07350 Kumluca/Antalya
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