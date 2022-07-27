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TIMETURK / YAŞAM / Torosların göbeğinde unutulmaz tatil

Torosların göbeğinde unutulmaz tatil

Muhafazakâr aile otellerinden Rizom Beach Hotel, Antalya ilinin tüm güzelliklerini sizlere sunan prestij otellerden.

2 Saat Önce
2022-07-27 17:13:50
Torosların göbeğinde unutulmaz tatil

Tesisimiz Antalya/Kumluca/Kumluca Sahil bölgesinde bulunmaktadır.Denize Mesafe: 300 m. Kumluca Merkezine Mesafe: 9 km. Finike Merkezine Mesafe: 11 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 115 km. Antalya Merkezine Mesafe: 90 km. Rizom Beach Aile otelimizde birbirinden çeşit çeşit konseptlerimiz ile güzel bir yaz sizi bekliyor. Konseptlerimiz: Balayı Konsepti, Kum- Çakıl Plaj, Su Kaydırağı, Çocuk Dostu, Aile Oteli, Spa Merkezi, Güvenli Turizm Sertifikalı özellikleri ile misafirler tarafından tam not almaktadır.

RİZOM BEACH OTEL ÖZELLİKLERİ

  • Açık Havuz
  • Açık Restoran
  • Asansör
  • Bar
  • Bedensel Engelli Odası
  • Fotoğrafçı
  • Havaalanı Servis
  • Kapalı Havuz
  • Kapalı Restoran
  • Kuaför
  • Market
  • Wireless Internet
  • Animasyon
  • Basketbol
  • Beach Voley
  • Bilardo
  • Canlı Eğlence
  • Dart
  • Disco
  • Hamam
  • Masa Tenisi
  • Mini Futbol
  • Sauna
  • Tenis
  • Voleybol
  • Çocuk Kulübü

ALKOLSÜZ HER ŞEY DAHİL KONSEPT

Kahvaltı(07:30 ile 10:00 saatleri arasında)

Geç Kahvaltı (10:00 ile 10:30 saatleri arasında)

Öğle Yemeği (12:30 ile 14:30 saatleri arasında)

Snack Saati (15:00 ile 17:00 saatleri arasında)

Akşam Yemeği (19:00 ile 21:00 saatleri arasında)

Gece Çorbası 23:30 ile 00:30 saatleri arasında

Pastane (10:00 ile 17:00 saatleri arasında)

Pool Snack

Gözleme (11:00 ile 16:00 saatleri arasında)

İçecek (10:00 ile 19:00 saatleri arasında)

Yiyecek (12:00 ile 17:00 saatleri arasında)

RİZOM BEACH İLE ÇEŞİTLİ HAVUZ VE PLAJ SEÇENEKLERİ

  • Şezlong
  • Minder
  • Şemsiye
  • Özel Plaj
  • Plaj Havlusu
  • Bayanlara Özel Havuz Kum ve Çakıl Plaj
  • Bay Kapalı Havuz Aile Havuzu Aile Plajı
  • Bayanlara Özel Kaydıraklı Havuz
  • Anne Çocuk Havuzu

RİZOM BEACH AİLE OTELİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Telefon

+90 (242) 505 50 00

Adres

Göksu Mah. 101.Sk. N:2/B 07350 Kumluca/Antalya

E-posta

[email protected] .

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