Torosların göbeğinde unutulmaz tatil

Muhafazakâr aile otellerinden Rizom Beach Hotel, Antalya ilinin tüm güzelliklerini sizlere sunan prestij otellerden.

Tesisimiz Antalya/Kumluca/Kumluca Sahil bölgesinde bulunmaktadır.Denize Mesafe: 300 m. Kumluca Merkezine Mesafe: 9 km. Finike Merkezine Mesafe: 11 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 115 km. Antalya Merkezine Mesafe: 90 km. Rizom Beach Aile otelimizde birbirinden çeşit çeşit konseptlerimiz ile güzel bir yaz sizi bekliyor. Konseptlerimiz: Balayı Konsepti, Kum- Çakıl Plaj, Su Kaydırağı, Çocuk Dostu, Aile Oteli, Spa Merkezi, Güvenli Turizm Sertifikalı özellikleri ile misafirler tarafından tam not almaktadır.

RİZOM BEACH OTEL ÖZELLİKLERİ

Açık Havuz

Açık Restoran

Asansör

Bar

Bedensel Engelli Odası

Fotoğrafçı

Havaalanı Servis

Kapalı Havuz

Kapalı Restoran

Kuaför

Market

Wireless Internet

Animasyon

Basketbol

Beach Voley

Bilardo

Canlı Eğlence

Dart

Disco

Hamam

Masa Tenisi

Mini Futbol

Sauna

Tenis

Voleybol

Çocuk Kulübü

ALKOLSÜZ HER ŞEY DAHİL KONSEPT

Kahvaltı(07:30 ile 10:00 saatleri arasında)

Geç Kahvaltı (10:00 ile 10:30 saatleri arasında)

Öğle Yemeği (12:30 ile 14:30 saatleri arasında)

Snack Saati (15:00 ile 17:00 saatleri arasında)

Akşam Yemeği (19:00 ile 21:00 saatleri arasında)

Gece Çorbası 23:30 ile 00:30 saatleri arasında

Pastane (10:00 ile 17:00 saatleri arasında)

Pool Snack

Gözleme (11:00 ile 16:00 saatleri arasında)

İçecek (10:00 ile 19:00 saatleri arasında)

Yiyecek (12:00 ile 17:00 saatleri arasında)

RİZOM BEACH İLE ÇEŞİTLİ HAVUZ VE PLAJ SEÇENEKLERİ

Şezlong

Minder

Şemsiye

Özel Plaj

Plaj Havlusu

Bayanlara Özel Havuz Kum ve Çakıl Plaj

Bay Kapalı Havuz Aile Havuzu Aile Plajı

Bayanlara Özel Kaydıraklı Havuz

Anne Çocuk Havuzu

RİZOM BEACH AİLE OTELİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Telefon

+90 (242) 505 50 00

Adres

Göksu Mah. 101.Sk. N:2/B 07350 Kumluca/Antalya

E-posta

[email protected] .