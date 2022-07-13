Toptan İç Giyimin Güvenilir Adresi 'Gipaş Tekstil'

Bay, bayan ve çocuk iç giyim ürünlerinin toplu olarak fabrikada üretilmesine ve toplu olarak satılmasına toptan iç giyim denmektedir.

Toptan İç Giyim

Toptan iç giyim ürünleri şu şekilde sıralanabilir;

Bayan iç giyim ürünleri; Bayan atlet, Bayan külot, Bayan çorap, Bayan çamaşır,

Erkek iç giyim ürünleri; Erkek atlet, Erke külot, Erkek boxer,

Çocuk iç giyim ürünleri; Çocuk atlet, Çocuk külot, Çocuk Çorap, Çocuk çamaşır şeklinde sıralanabilir.



Piyasada satılan ürünlere nazaran toptan iç giyim ürünlerinin fiyatları daha uygun ve daha ucuzdur. Bunun sebebi toplu şekilde satılmasından kaynaklanmaktadır. Nihai tüketiciler ise bunu bildiklerinden iç giyim, çorap ve çamaşır ihtiyaçlarını toptancılardan karşılamaktadırlar. Toptan iç giyim denince ilk akla gelen firma Gipaş Tekstil'dir. Gipaş tekstil 113'ten fazla markanın yaklaşık olarak 6000 çeşit ürününü satmaktadır. Cazip ödeme yöntemleri ve kapıda ödeme imkânlarıyla müşterilerine birçok ayrıcalık sunan gipaş tekstil 1987'den beri toptan iç giyim sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir.

Toptan Çorap

İç giyimin yanı sıra çorapta neredeyse bir atlet, bir külot kadar hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Ne giyersek giyelim çoraplar hayatımızın her yerindedir. İşe giderken, okula giderken, spora giderken giymeden çıkmayacağımız ürünler arasındadır. Onlarca çorap çeşidi bulunmaktadır. Yazlık, mevsimlik, kışlık (havlu çorap) çorapların yanı sıra soket çorap, bambu çorap, patik çorap, modal çorap, külotlu çorap, jartiyer çorap ve daha birçok çorap çeşidi bulunmaktadır. Çoraplar sadece ayağımıza giydiğimiz bir bez parçasından ibaret değildir. Günün yoğun temposunda ayağımızın terlemesini, kokmasını önleyici özellikleri vardır. Ayrıca anti bakteriyel özelliğe sahip çoraplar ayaktaki mantar oluşumunu ve kokuyu önlemektedir. Çorapların fiyatları da ürünlerin kalitesine ve özelliğine göre değişmektedir. Kendinize toptan çorap almak istiyorsanız bu özellikleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Aksi halde ayağınız kokmaya ve mantar oluşumuna müsait duruma gelebilir.

Toptan İç Çamaşır

Bay, bayan ve çocuk iç giyim ürünleri, toptan çorap, toptan iç giyim, toptan boxer, toptan atlet, toptan külot ve daha sayamadığımız tüm ürünler toptan iç çamaşır başlığı altında incelenmektedir. Çok geniş bir arama hacmi bulunan bu kelime iç giyim sektöründe önemli bir yere sahiptir. İnsanlar iç çamaşır alırken birçok unsura dikkat etmektedirler. Bunların başında fiyat unsuru önemli bir etkendir. İç giyim ürünlerini güvenli bir şekilde ucuza almak isteyen nihai tüketici öncelikle fiyat ardından kalite araştırması yapmaktadır. İç çamaşır alırken ilk dikkat edilmesi gereken unsur ürünün kumaşıdır. Ürünün pamuk mu, likra mı, polyester mi, bambu mu ya da modal mı olduğunu müşterinin bilmesi gerekmektedir. Çünkü sıcak bölgelerde daha çok penye yani pamuklu ürünler tercih edilirken soğuk yerlerde daha çok ribana, bambu ve modal ürünler tercih edilmektedir. Bunun sebebi sıcaklıktır. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde insanlar daha çok terlemektedir. Ter emici özelliği bulunan iç çamaşırlar sıcak bölgelerde tercih edilir. Soğuk bölgelerde ise daha çok ribana kumaşlar tercih edilir. .