Dünyada tüm zamanların en başarılı yazarlarından biri olan ünlü Rus romancı Lev Nikolayeviç Tolstoy'a göre güçlü insanların 7 özelliği bulunuyor.

Dünyanın en büyük yazarlarından biri olarak görülen ve 'Savaş ve Barış'ın yazarı ünlü Rus Rus romancı Lev Nikolayeviç Tolstoy, ölümünden sonra bile dünyada en çok okunan yazarların başında geliyor.

Özellikle insan hayatı ve felsefe ile ilgili çok önemli sözleri bulunan Tolstoy, tarihin en önemli düşünürler içerisinde yer alıyor.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Tolstoy'un hayattan beklentisi küçük mutluluklardan fazlası değildi. Vaktinin büyük bölümünü yalın ayak özgürce dolaşıp köylü hayatını dibine kadar yaşadığı hem de memleketi olan Yasnaya Polyana'da geçirirdi. Kırsala olan bu aşkı romanlarındaki bazı karakterlere yansımıştır hatta. Anna Karenina'daki Konstantin Levin bu karakterlerden bir tanesidir.

Yaygın diller olan İngilizce, Fransızca ve Almancanın yanı sıra Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, Ukraynaca, Türkçe ve Bulgarca da okuyabildiği diller arasındaydı. Tolstoy'un evinde 39 dilde 23.000 eserden oluşan büyük bir kütüphanesi vardı.

Rus edebiyatının en önemli yazarları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Lev Nikolayeviç Tolstoy, roman, oyun, öykü ve deneme yazarı olarak tanınmıştır. Tolstoy; aynı zamanda filozof kimliğiyle de karşımıza çıkmaktadır. Yaşarken üne kavuşan Tolstoy, eserleri ve düşünceleriyle kendisinden sonra gelen pek çok kişiyi etkilemiştir.

Zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tolstoy, anne-babasını küçük yaşlarda kaybetmiş. Bakımı ve eğitimi halaları tarafından üstlenilse de Lev Nikolayeviç Tolstoy, üniversite eğitimini tamamlayamamış. Bir dönem zevk ve sefa içerisinde yaşayan Tolstoy, daha sonra asillerin arasında yaşamaktan sıkılarak, savaşa katılmış. Ve ilk eserini bu dönemde vermiştir.

Paraya pula önem vermeyen, özel mülkiyet fikrine karşı çıkan Tolstoy, lüks yaşamı sevmeyen ve bu düşünceleri yüzünden başta karısı olmak üzere ailesiyle sorun yaşamıştır.

9 Eylül 1828'de zengin ve asil bir ailenin çocuğu olarak Moskova'nın güneyindeki Tula şehrinde, Yasnaya Polyana isimli konakta dünyaya gelen Lev Nikolayeviç Tolstoy, 20 Kasım 1910'da hayata veda etmiştir.

İşte Tolstoy'a Göre Güçlü İnsanların 7 Özelliği:

1- Hayır diyebilmek.

2- İstediğini çekinmeden ifade edebilmek.

3- Şartlar ne olursa olsun pes etmemek.

4- Olumsuz eleştirilere açık olmak.

5- Gerektiğinde vazgeçebilmek.

6- Yalnızlıktan korkmamak.

7- Kendi hatalarıyla yüzleşebilmek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.