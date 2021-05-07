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Tolga Ağar kimdir?

Türk iş insanı ve siyasetçi Tolga Ağar kimdir?

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07.05.2021 00:58:46
Tolga Ağar kimdir?

AK Parti Elazığ Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü Tolga Ağar kimdir?

Hayatı ve kariyerine dair detaylar araştırma konusu olan Milletvekili Tolga Ağar kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu araştırılıyor.

Peki Sedat Peker'in son videosunda bahsettiği Tolga Ağar kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

Tolga Ağar, 8 Aralık 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Eski Adalet ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın evladı olan Tolga Ağar'ın annesinin ismi Emel'dir.

Tolga Ağar, İstanbul Şişli Terakki İlkokulu başladığı eğitim hayatına sırasıyla Ankara Yükseliş Ortaokulu ve İstanbul Semiha Şakir Bilge Kağan İstek Vakfı okulları ile sürdürdü. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Boston Mount İda College`da burslu olarak Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal lisans eğitimleri aldı.

Tolga Ağar, Hong Kong Türk İş Adamları Topluluğu Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası üyeliği ile Kurucu üyesi olduğu Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelikleri gibi görevlere imza attı.

İyi derecede İngilizce eğitimi olan Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AK Parti Elazığ Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Ege Bölge Koordinatörü olarak çeşitli görevler üstlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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