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Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 3 inek kısmen, 3 inek de tamamen kuyrukları kesilmiş olarak bulundu. Bölgede yaşayan A.K., şüphe üzerine gözaltına alındı.

49 Dakika Önce
2021-07-08 15:29:15
Tokat'ta 6 ineğin kuyruklarının kesilmesine 1 gözaltı

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Olay, dün Reşadiye'ye bağlı Kuzbağı köyü Akpınar Yaylası'nda meydana geldi. Besicilikle uğraşan Murat Yılmaz, yaylada sabah otlamaya bıraktığı büyükbaşlarından bazılarını akşam kuyrukları kesik buldu. Yılmaz, 3 ineğin kısmen, 3 ineğin de tamamen kuyruklarının kesildiğini gördü.

Yılmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu aynı bölgede yaşayan A.K., şüphe üzerine gözaltına alındı. Kuyruğu kesilen hayvanlara ise yaylaya çağırılan veteriner hekim müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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