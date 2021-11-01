TıroVıro” Şarkısıyla Listeleri Sallayan Ayda Sadık Dinleyicileri Tarafından Merak Edilenleri Açıkladı!

Daha önce Özkan Meydan’la İbrahim Tatlıses’in herkes tarafından çok sevilen “Bir Kulunu Çok Sevdim Şarkısını” seslendiren ve müzik kariyerine bu parçayla giriş yapan Ayda Sadık, “TıroVıro” şarkısıyla zirveye yerleşti.

Kısa süre içerisinde milyonlarca dinleyiciye ulaşan şarkı, yaz aylarına damga vurmayı başarmıştı. Müzik kariyerinde hızla yükselen Ayda Sadık, kariyerinin dönüm noktaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Tek başıma seslendirdiğim ilk profesyonel parça olan “TıroVıro” bir anda geniş bir kitleye ulaştı. Çok beğenildi, çok dinlendi. Elbette bu durum fazlasıyla memnun etti. Müzik kariyerime aynı hızla devam etmek istiyorum” ifadelerini kullanan Ayda Sadık, bir kez daha dikkatleri çekti.

“Farklı Dillerde Şarkı Söyleyebiliyorum”

Kişisel yaşamı ve kariyeri hakkında merak edilenleri paylaşan “Aydas” mahlaslı Ayda Sadık; “24 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya geldim. Çocukluk dönemimi hep istediğinin peşinde koşan, asla pes etmeyen, yorulmayan ve neşesinden taviz vermeyen bir çocuk olarak geçirdim. Farklılıklara yönelik duyduğum ilgi beni müzikle tanıştırdı. Bu yüzden farklı dillerde şarkı söyleyebiliyorum. Bu özelliğimin müzik kariyerimde oldukça önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Farklı müzik tarzlarını keşfediyorum. Hemen her türden müziği dinliyorum. Dolayısıyla müziğe bakış açım sürekli değişiyor ve güncelleniyor. Hep nasıl bu kadar hızlı başarılı olduğumu merak edenlere bunu söylüyorum. Sanata ve bakış açımı sürekli revize edip yeniden güncelliyorum.” ifadelerinde bulundu.

“TıroVıro'nun Başarısı Tesadüf Değil”

Ayrıca izleyicileri ve takipçileri tarafından büyük ilgi gören “TıroVıro” şarkısı hakkında da açıklamalarda bulunan Ayda Sadık; “TıroVıro'nun başarısı tesadüf değil. Benim tüm yaşamım boyunca gösterdiğim çabanın ve emeğin ürünü. Güçlü ve doğal bir sesim olduğunu düşünüyorum. Yetenek her zaman tek başına yeterli olmuyor. Onu doğru biçimde kullanmak ve geliştirmek gerekiyor. Sesim herkes tarafından beğeniliyordu. Müzik kariyerime başlarken de sesimi doğru biçimde kullanmaya ve doğru şarkıyla sesimi buluşturmaya özen gösterdim. TıroVıro'da bu çabanın gerçek bir ürünü oldu.” yorumunda bulunan Ayda Sadık, şarkısının kısa sürede listeleri sallamasını değerlendirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.