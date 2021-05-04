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Tırın açık dorsesi yön tabelasına takıldı

Gaziantep'te bir tırın seyir halindeyken açılan dorsesi yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse tırdan ayrıldı.

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04.05.2021 19:43:57
Tırın açık dorsesi yön tabelasına takıldı

Gaziantep İpek Yolu'ndan Başpınar istikametine giden Mustafa S. idaresindeki tırın seyir halindeyken dorsesi açıldı.

Erikçe Ormanı Kavşağı'nda yol tabelasına çarpan dorse tırdan koparak burada takılı kaldı.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.

Dorse, vinç yardımıyla tabeladan çıkarılırken kara yolu ulaşıma yeniden açıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan