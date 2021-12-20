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TIMETURK / YAŞAM / Tıp öğrencisi Onur'un ölümüne takipsizlik

Tıp öğrencisi Onur'un ölümüne takipsizlik

Ankara Pursaklar'da kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

2 Saat Önce
2021-12-20 08:16:12
Tıp öğrencisi Onur'un ölümüne takipsizlik

Ankara'da tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in (20) kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra dere yatağının kenarında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Eker'in otopsi raporunda mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği ifade edildi.

Onur Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı verildi.

Kaynak: Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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