Tıp Fakültesi Doktor öğretim üyesi alımı ilanı | İzmir Demokrasi Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü iş ilanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğü Tıp Fakültesi'nde görev almaları için doktor öğretim üyesi alımı yapacağını bildirdi. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ve aynı zamanda Anatomi Anabilim Dalı için açık olduğunu bildiren üniversitenin başvuru şartları nelerdir? İzmir Demokrasi Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü iş ilanı detayları...

İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğü Tıp Fakültesi'nde görev almaları için doktor öğretim üyesi alımı yapacağını bildirdi. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ve aynı zamanda Anatomi Anabilim Dalı için açık olduğunu bildiren üniversitenin başvuru şartları nelerdir? İzmir Demokrasi Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü iş ilanı detayları...

Tıp Fakültesi Doktor öğretim üyesi alımı ilanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." şeklinde bir ilan yayınladı.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü "Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı" ve "Anatomi Anabilim Dalı" programlarında eğitim vermek üzere doktor öğretim üyesi alımı yapılacak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı için başvuru yapacak kişilerin; "Tıp Fakültesi mezunu ve Histoloji ve Embriyoloji alanından uzmanlığını almış olmak" şartı aranıyor.

Anatomi Anabilim Dalı için başvuru yapacak kişilerin; "Tıp Fakültesi mezunu ve Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak" şartları aranıyor.

Tıp Fakültesi Doktor öğretim üyesi alımı şartları nelerdir?

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,

4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29.12.2021 dir.

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