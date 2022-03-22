TikTok Hesabı Açma ve Tiktok Giriş Yapma

Tiktok, özellikle gençler tarafından oldukça sık kullanılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak özellikle yakın zamanlarda pandeminin yaşanmasıyla birlikte insanların eve kapanması sırasında Tiktok çok geniş insan kitlelerine ulaşmayı başararak popülerliğini artırmıştır.

Tiktok Nedir?

Tiktok nedir? Tiktok, SensorTower tarafından 2020 yılının ocak ayında yayımladığı verilere göre 2019'da dünyanın en çok indirilen uygulaması olmuştur. TikTok özellikle gençler arasında popüler olan bir video paylaşım uygulamasıdır.

Tiktok neden bu kadar popüler oldu? sorusu için kesin bir cevap vermek zordur. Tiktok, 2017 yılında ByteDance şirketinin bu uygulamayı ilk olarak Çin'de Douyin isimli bir uygulama olarak piyasaya sürdüğü bilinir. Daha sonrasında 2017'nin sonlarına doğru ByteDance şirketi kullanıcıların popüler şarkılara dudak senkronizasyonu yolu ile eşlik edip video çekmesi ve bu videoyu paylaşmasını sağlayan Music.ly sosyal medya platformunu satın alması ile üne kavuştur. Artık Tiktok, ABD'de yaşayan genç kitlelere ulaşabilir hale gelmişti. Tiktok'un asıl ünü ise 2020 yılında yaşandı. Tiktok uygulaması artık sadece gençlerin değil pek çok yaş grubundan insanın da kullandığı bir sosyal medya platformu haline geldi. Ayrıca bu uygulamayı sanatçılar, pek çok meslek grubundan insanın kullanmaya başlamasının yanı sıra siyaset insanları da Tiktok kullanmaya başlamıştır.

Tiktok videoları bazı insanlara bazen komik bazen de saçma gelebilir. Ancak öyle görünüyor ki kişiler bu uygulamayı kullanmaya başladıktan sonra uygulamanın bağımlısı oluyorlar. Esasen bu durum Tiktok öncesinde kullanılan Vine uygulamasının boşluğunu doldurup üstüne daha popüler olması ile oldukça ilgilidir. Tiktok kullanıcıları kendilerini bu uygulamayı kullanarak aslında yaratıcı bir şekilde kendilerini ifade etme deneyimi kazanıyorlar. Bu sebeple de uygulama her geçen gün daha çok geliştiriliyor ve Tiktok bu sayede her geçen gün daha popüler hale geliyor.

TikTok Nasıl Kullanılır?

TikTok Nasıl Kullanılır? TikTok kullanmak isteyen kişiler öncelikle App Store ya da Google Play Store gibi uygulama mağazalarından bu uygulamayı indirmelidir. Kullanıcıların uygulamada hesap açabilmesi için bir telefon numarasına, e-posta adresine, Facebook hesabına ya da Instagram gibi bir uygulama vasıtaysıyla kayıt olması gerekir. Tiktok kullanıcıları uygulamaya giriş yaptıktan sonra, Tiktok videoları bulmak için uygulamanın arama sekmesini kullanabilir. Ayrıca uygulamada kişilerin popüler içerik oluşturanları, popüler içerikleri görebileceği “Sizin İçin” sekmesi de bulunmaktadır.

TikTok Çocuklar İçin Uygun Bir Platform Mudur?

TikTok çocuklar için uygun bir platform mudur? Sorusunun cevabı kişiden kişiye ve aileden aileye değişebilir. Tiktok 18 yaş üstü her bireyin kullanımı için uygun olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple aslında sorunun kesin cevabı: Tiktok çocuklar için uygun bir platform değildir. Çocuğun izlemesinin uygun olmadığı pek çok içerik, Tiktok videolarındaki pek çok içeriğin küfürlü ve müstehcen unsurlar içermesi sebebiyle ebeveynlerin çocukları Tiktok kullanımı konusunda sınırlandırması tavsiye edilir. Eğer çocuk bu uygulamayı merak ediyorsa ebeveyn kontrolü altında merakı giderilebilir. Ancak Tiktok'un kesin olarak yasaklanması, çocuğun merak duygusunu güdüleyeceği için çocuğu sınırlandırmak yerine, kontrol altında Tiktok kullanımına müsaade edilebilir. Unutulmamalıdır ki internet çağında ve bilginin, içeriklerin hızla yayıldığı bu dönemde çocukları istenmeyen içeriklerden uzak tutmak neredeyse imkansızdır.

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