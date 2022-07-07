TikTok fenomeni Khaby Lame, Müslüman ve Hafız olduğunu açıkladı

Dünyada en çok takip edilen TikTok fenomeni olan Khaby Lame, herkesin merak ettiği soruyu cevaplandırdı. 143.2 milyon takipçili 'Sessiz Komedyen' Khaby Lame, Müslüman ve Hafız olduğunu açıkladı.

Kısa süre önce Tiktok'ta en çok takip edilen Charli D'Amelio'yu tahtından indiren Khaby Lame, İtalyan medya kuruluşu La Repubblica'ya konuştu.

Röportajın bir bölümde "Gittiğin okul İslam'la alakalı mıydı?" sorusuna; "Evet, gittiğim okul İslam okuluydu. Ben bir Müslümanım. Kur'an'ın tüm ayetlerini ezberlemiştim" dedi.

İtalya 21 yıldır vatandaşlık vermiyor

TikTok'ta en çok takipçi sayısına sahip olan Khaby Lame, verdiği bir röportajda 21 yıldır İtalya'da yaşamasına rağmen hala vatandaşlık alamadığını dile getirdi. Lame'in bu konudaki şikayeti yabancıların vatandaşlık haklarıyla ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

TikTok'ta yaklaşık 143 milyon takipçiyle zirveye yerleşen Senegalli asıllı İtalyan sosyal medya fenomeni Khaby Lame, yakın zamanda verdiği bir röportaj ile yabancıların vatandaşlık haklarıyla ilgili tartışmaların gündeme gelmesine neden oldu.

22 yaşındaki Lame, La Repubblica gazetesine verdiği röportajda yaklaşık 21 yıldır İtalya'da yaşamasına ve eğitim almasına rağmen İtalya'nın katı vatandaşlık yasaları yüzünden hala vatandaşlık alamadığını dile getirdi.

"Yıllardır bekliyorum"

Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Senegal'den İtalya'ya taşınan ve 21 yıldır İtalya'da yaşayan fenomen, verdiği röportajda vatandaşlık yasalarıyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bunca yıldır İtalyan kültüründe yaşamış ve büyümüş olan birinin hala vatandaşlık hakkına sahip olmaması adil değil. 20 yıldır İtalyan olmak için bekliyorum."

"Başvurun kabul edildi" açıklaması

TikTok yıldızının bu sözleri üzerine, İtalya Meclisi Üyesi Carlo Sibilia, Twitter'dan Lame'e vatandaşlık başvurusunun kabul edildiğini ve yakın zamanda yemin töreniyle İtalyan vatandaşlığı alabileceğini belirten bir mesaj paylaştı.

"Başvurun kabul edildi" açıklaması tepkilere neden oldu

Ancak bunun üzerine sosyal medyada insanlardan Lame'in milyonlarca takipçisi olduğu için özel muamele gördüğü yönünde tepkiler gelmeye başladı.

Lame de yasanın herkes için değiştirilmesini istedi

Lame de bunun üzerine, yalnızca kendi sorununun çözülmesini istemediğini, İtalya'daki yaklaşık bir milyon çocuğu ve genci ilgilendiren vatandaşlık hakkı yasalarının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İtalya'daki mevcut yasalara göre İtalya'da doğan çocuklar ancak ebeveynlerden birinin İtalyan olması durumunda vatandaşlık alabiliyor.

Her iki ebeveyni de yabancı olan çocuklar, ancak 18 yaşını doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabiliyor, ancak bu başvuru sonrasındaki bekleme sürelerinin uzunluğu şikayetlere yol açıyor.

KHABY LAME KİMDİR?

Senegal'de doğup ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, TikTok'un en çok takip edilen kişisi olmayı başardı. Lame böylece, dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi 142,3 milyon takipçili Amerikalı Charli D'Amelio'nun bu unvanını da elinden aldı.

İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan Lame, TikTok hesabını, Mart 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle işsiz kaldığı dönemde açmıştı.

"Sessiz komedyen" olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını tiye alan skeçler çekiyor.

TikTok'ta 2,3 milyar beğenisi bulunan ve "khaby.lame" ismiyle tanınan Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor, hiç konuşmuyor.

Binance, TikTok fenomeni Khaby Lame ile ortak oldu

Khaby, tek kelime konuşmadan karmaşık durumların, aslında ne kadar basit yollarla aşılabileceğine dair videolar sunarak bir TikTok sosyal medya fenomeni oldu.

İçerik oluşturucu, Web3'ü çevreleyen bazı sorunları ortadan kaldırmak için ticari marka yeteneğini kullanacak ve özel takas edilemez token (NFT) koleksiyonlarının oluşturulması konusunda Binance ile işbirliği yapacak.

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