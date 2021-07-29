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TIMETURK / YAŞAM / TİKA'dan Peru Amazonları'nda biyoçeşitliliğin korunmasına destek

TİKA'dan Peru Amazonları'nda biyoçeşitliliğin korunmasına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Peru'nun Iquitos kentinde yasa dışı hayvan ticareti mağduru olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının tedavisi için veteriner kliniği inşa etti.

6 Saat Önce
2021-07-29 08:28:08
TİKA'dan Peru Amazonları'nda biyoçeşitliliğin korunmasına destek

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Amazon Kurtarma Merkezi (CREA) iş birliğinde Güney Amerika Bölgesinde Çevrenin ve Biyo-çeşitliliğin korunması programı kapsamında gerçekleştirilen proje ile nesli tükenmekte olan deniz memelileri ve yaban hayatının korunması, tedavisi ve doğal yaşama bırakılması için çalışan CREA vakfı, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir bir kalkınma modelini oluşturmayı, çevre eğitimini teşvik etmeyi ve tropikal ormanları korumayı amaçlıyor.

Vakfın bulunduğu Iquitos şehri, Güney Amerika'nın yağmur ormanı olan Peru amazonlar bölgesi, yasa dışı yaban canlıları ticaretinden en çok etkilenen bölgelerden bir olarak geçiyor.

"TİKA'nın desteği ile yüzlerce hayvanı koruyabileceğiz"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Amazon Kurtarma Merkezi Başkanı Javier Velasquez Varela, şunları söyledi:

"Veteriner kliniğinin inşası ve donanımı projesiyle, Peru ormanlarında tehlike altındaki hayvan türlerinin korunmasına çok değerli katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kurtarma merkezi olarak, yasa dışı ticaret mağduru yaban hayvanlarının tedavisi için 13 yıldır yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. TİKA'nın desteği ile nesli tükenmekte olan yüzlerce hayvanı koruyabileceğiz."

Projede eğitim veren CREA, Amazon bölgesindeki 300 binden fazla çocuk ve gence, Amazon denizayısı ve doğal kaynakların korunması konularında eğitim programı sunuyor.

Söz konusu projede Amazon Kurtarma Merkezinde klinik, yemek hazırlama ve depolama kurularak, Peru Amazonunda nesli tükenmekte olan su memelileri ve yaban hayvanlarının tedavisine etkin şekilde devam edilecek.

Peru Dışişleri ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre "Biyoçeşitlilik Rotası" durağı olan Iquitos kentini yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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