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TIMETURK / YAŞAM / THY Tokat uçuşları açıldı mı? Tokat biletleri THY'de açıldı mı? Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?

THY Tokat uçuşları açıldı mı? Tokat biletleri THY'de açıldı mı? Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?

THY Tokat uçuşları açıldı mı? Tokat Yeni Havalimanı yapım aşamasından sonra akıllara gelen ilk soru Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?' oldu. Uçuşları dört gözle bekleyen vatandaşlar için THY sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Peki ama Tokat biletleri THY'de açıldı mı? İşte merak edilen Tokat uçak seferleri...

1 Saat Önce
2022-03-22 19:18:08
THY Tokat uçuşları açıldı mı? Tokat biletleri THY'de açıldı mı? Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?

Tokat Yeni Havalimanı yapım aşamasından sonra akıllara gelen ilk soru Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?" oldu. Uçuşları dört gözle bekleyen vatandaşlar için THY sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Peki ama Tokat biletleri THY'de açıldı mı? İşte merak edilen Tokat uçak seferleri...

THY Tokat uçuşları açıldı mı?

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "25 Mart 2022 itibarıyla haftada 4 seferle başlayacak İstanbul-Tokat uçuşlarımızın biletlerine internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş dileriz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan THY'nin başarılı markası AnadoluJet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat'a haftada 3 gün sefer düzenleyeceği öğrenildi.

Tokat biletleri THY'de açıldı mı

25 Mart itibariyle başlayacak olan uçuşlar için henüz biletler açılmadı. Bilgilerin güncellenmesinin ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz. .

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