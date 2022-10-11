Theozge Kimdir? Müzisyen Theozge nereli, kaç yaşında?

Theozge kimdir? Müzisyen Özge Atalay kimdir, gerçek adı ne? Theozge aka Özge Atalay kaç yaşında, kaç kilo, boyu, yaşı, şarkıları, promoları. Son dönemde sosyal medyada milyonlara ulaşarak müzik dünyasına ve sosyal medyaya damga vurmayı başaran Theozge aka Özge Atalay ile ilgili bilgiler internette araştırılarak öğrenilmek isteniyor.

Peki, Özge Atalay aka Theozge kimdir ve gerçek adı ne? Theozge aka Özge Atalay kaç yaşında, nereli, şarkıları, işbirlikleriyle instagram hesabı haberimizde yer alıyor.

Müzik için değiştirdiği hayatında yepyeni bir sayfa açan Özge Atalay, adından her geçen gün daha da fazla söz ettiriyor. Birbirinden hit şarkılarını yayınlamasının yanı sıra güzelliği ve vizyonu ile dikkat çeken başarılı Prodüktör ve Müzisyen hakkında da pek çok kişi bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sebeple de araştırmalar gerçekleştiriyor. Her şarkısı milyonlarca kez dinlenen Theozge aka Özge Atalay'a dair detaylar haberimizde okunabilmektedir. Peki, Prodüktör, Müzisyen Özge Atalay kimdir, gerçek adı ne? Theozge aka Özge Atalay kaç yaşında, kaç kilo, boyu, şarkıları, Promoları ve Instagram hesabı. Theozge'nin gerçek adı nedir?

Özellikle Elektronik müzik dünyasında birçok şarkıcı kendi adını kullanmıyor ya da sadece adı ile mesleğini gerçekleştiriyor. Theozge gerçek adı ile bilinen isimlerden biri. Kendisinin tam adı Özge Atalay'dır.

Theozge Instagram hesabı

Başarılı prodüktör internette sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bununla birlikte hikâye özelliğini de fazlasıyla kullanmaktadır. 325 Bin Takipçisi bulunan Özge Atalay'ı @ozgeislife adresinden takip edebilirsiniz.

Theozge aka Özge Atalay kimdir?

Elektronik müzik dünyasına adım attıktan sonra zirveye oynayan bir isim olan Müzik Prodüktörüdür. Ayrıca kendisini zirveye taşıyan diğer bir olayı ise Influencerlık kariyerinin yanı sıra başarılı bir eğitim hayatı. Hem influencer olarak, hemde manken ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok işbirlikleri ve Dünyaca ünlü markalar ile çalışarak adından çokça söz ettirdi. ‘'Her Kadın Yapar” adı altında bir çok dalda iş yapan Özge Atalay yepyeni ve her zaman hayalinde yatan müzik aşkını Dünyaca ünlü Hollanda Patentli Plak şirketi Malbec Records ile harmanladı. Başarılı müzisyen bir çok ünlü prodüktörler ile çalışıyor ve 3 şarkılık EP yayınladı. Bu EP içerisinde ğnlü prodüktör ve müzisyen “THECELIK” de bulunuyor. Ayrıca Theozge'nin aranje koçluğunuda Burak Çelik ve Mert Harmankaya üstleniyor. Kendisinin 2 Ocak 1996 tarihinde doğduğu bilinmektedir. 26 yaşındaki vizyonlu prodüktör Oğlak burcu. İzmir'de yaşıyor. 65 kilo 185 cm boyundadır.

Theozge Müzik Tarzı

Theozge aka Özge Atalay Elektronik Müzik tarzı adı altında Melodic Tech House, Deep House ve Melodic Techno tarzı şarkılar yayınlıyor.

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