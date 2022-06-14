Türkiye'de elektronik müziğine ilgi son zamanlarda arttı.

EDM sanatçıları da yeni klipler ile beğeni kazanmaya başladı. Son olarak Amsterdam şarkısıyla çıkan Müzisyen THECELİK'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki THECELİK kimdir? Müzisyen THECELIK nereli, kaç yaşında? THECELIK ‘Amsterdam' şarkısı ve video klibi ile iddialı bir şekilde geliyor. Elektronik Müzik dünyasında rekabetin arttığı bu günlerde THECELİK'in parçası rekabeti alevlendirecek gibi.

THECELIK kimdir?

THECELIK Elektronik Müzik sanatçısıdır. THECELIK “Houze” parçası ile geçtiğimiz günlerde büyük beğeni kazanmıştı. THECELIK korona döneminde hız kesmeden yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Aranje ve müziği THECELIK'e ait olan “Amsterdam” EDM severlerin beğenisine sunuldu. THECELIK'in müziği kadar dikkat çekici sözleriyle de öne çıkan şarkısının video klibi yönetmen Tolga Kuru tarafından çekildi. İstanbul'un çeşitli noktalarında kaydedilen klip; gerek cast, gerekse kullanılan efektlerle renkli görüntülere sahne oldu.

THECELIK "Oldukça heyecanlı bir dönemdeyim" demişti

Amsterdam şarkısının klibi için konuşan THECELIK, “Oldukça heyecanlı bir dönemdeyim. Bu şarkıma oldukça güveniyorum. Mert Harmankayaile birlikte keyifle yazdığımız bu şarkıya uzun zamandır çalışıyoruz. Uzun bir emeğin ürünü olan bu eserimiz umarım çok sevilir. Şarkının sonuna doğru dinleyicilerimize sürprizler de yaptık. Sevenlerimize bu karamsar günlerde bir nebzede olsa keyiflendirmeyi istedik. Umarım dinleyen herkes keyif alır” dedi.

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