The Economist Endeksi’ne göre 'en yaşanabilir şehir'

The Economist Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre belirlenen 'en yaşanabilir şehirler' listesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri birinci, Japonya'nın Osaka şehri ikinci sırada yer aldı.

Amerikan ekonomi dergisi The Economist'in "en yaşanabilir şehirler" listesinde bu yıl Yeni Zelanda'nın Auckland şehri, Viyana'yı geçerek birinci sıraya yerleşti. 10 şehirlik listede Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya'dan şehirler ilk sıraları doldurdu.

The Economist Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre belirlenen "en yaşanabilir şehirler" listesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri birinci, Japonya'nın Osaka şehri ikinci sırada yer aldı.

Yaşanabilirlik endeksinde bir şehrin sağlık sistemi, çevre ve kültürü, eğitim ve altyapı durumu inceleniyor. 2020 için belirlenen listede "en yaşanabilir 10 şehir" şöyle sıralandı:

1 Auckland-Yeni Zelanda

2 Osaka-Japonya

3 Adelaide-Avustralya

4 Wellington-Yeni Zelanda

5 Tokyo-Japonya

6 Perth-Avustralya

7 Zürih- İsviçre

8 Cenevre-İsviçre

9 Melbourne-Avustralya

10 Brisbane-Avustralya

Yaşanabilirlik endeksinde çeşitli sorunlar nedeniyle "en az yaşanabilir" olan 10 şehir de şöyle sıralandı:

1 Caracas-Venezuela

2 Douala-Kamerun

3 Harare-Zimbabwe

4 Karachi-Pakistan

5 Trablus-Libya

6 Cezayir-Cezayir

7 Dhaka- Bangladeş

8 Port Moresby-Papua Yeni Gine

9 Lagos-Nijerya

10 Şam-Suriy

The Economist, her sene hazırladığı listeyi 2019'da Covid-19 salgını nedeniyle tamamlamamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.