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TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto vefat etti
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TIMETURK / YAŞAM / TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto vefat etti

TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto vefat etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi, TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto 23 Aralık 2021 Perşembe günü vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Nurhan Olcayto’nun ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

53 Dakika Önce
2021-12-23 23:43:04
TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto vefat etti

“Değerli üyemiz ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto'nun eşi Nurhan Olcayto'yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto'nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Nurhan Olcayto'nun cenazesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NURHAN OLCAYTO KİMDİR?

1943 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans mezunu. Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü'nde başladı. Mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü. Klasik Müzik programları hazırladı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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