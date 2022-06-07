Tevfik Şafak kimdir?

Tevfik Şafak (d. 18 temmuz 1991 ,Brackenheim / Almanya) Türk-Alman futbolcu menajeridir.

Futbolculuk kariyerine TSV Güglingen'de başlayarak oradan TSV Grunbach'a geçmişitir. TSV Grunbach'da eski Kayserispor sol beki Fatih Ceylan ve eski Milli Takım ve Fenerbahçe Forveti Serhat Akın ile beraber oynamıştır.

Futbol kariyerini erken yaşta sakatlık sebebi ile noktalamıştır. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra futbol menajerliğine başlamıştır.

Menajer kariyeri:

2014 yılında TFF Türk menajeri Özkan Doğan'ın yanında başlamıştır.

Coach-Sport-Management de birçok oyuncuyu temsil etmişlerdir. Ramonmotta, Ali Turan,Selim Ay gibi oyuncuları temsil eden Coach-Sport-Management Samuel Eto Antalyaspor transferinde pay sahibidir.

2019 yılında Coach-Sport-Management'ten ayrılıp Eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi'nin şirketi 22 Sportsmanagment'a geçmiştir.

Şimdi Almanya'da bulunan Tevfik Şafak, Kevin Kuranyi ile genç yetenekleri dünya futboluna kazandırmak için caba sarf ediyorlar. Berkay Doğan ( ST.Pauli oyuncun menajerlini yapıyor) .