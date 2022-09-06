Test ve Ölçü Aletleri

Ölçü aletleri sanayide ve evlerde kullanılan aletlerdir. Bu nedenle bu tür aletlerin iyi şekilde incelenmesi gerekiyor.

Bu yazımızda da sizlere Ölçü aletleri hakkında çok farklı bilgiler vererek sizlerin bu konular hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız. Bu amaçla da yazımızın geri kalan kısmını okumanız gerek.

Ölçü Aleti Nedir?

Ölçü aletlerinedir sorusuna ilk olarak cevap vermek gerekiyor. İnsanların akıllarındaki bu temel soruyu gidermek gerekiyor.

Ölçü aletleri, fiziksel nicelik ölçümlemeye yarayan bir aygıttır. Fiziksel bilimler, nitelik güvencesi ve mühendislik hizmetlerinde kullanılan ölçme; gerçek ölçümlerin ve olayların, niceliğini elde etmek ve kıyaslama faaliyetleridir.

Yerleşik normal nesneler ve olaylar ölçü birimi şeklinde kullanılıyor ve ölçme işlemi; üstünde çalışılan şey ve bununla alakalı ölçü birimi açısından bir sayı verebiliyor. Ölçü aletleri kullanımını açıklayan araçlar ve formel test metotları, elde edilen miktarlar arasındaki ilişkilerin araçlarıdır.

Elektrik Ölçü Aletleri Nelerdir?

Ölçü aletleri nedir sorularına cevap verdikten sonra artık bazı ölçü aletlerinin ne olduğunu da açıklamak gerekiyor.Bu anlamda yazımızın bu kısmındaelektrik ölçü aleti nelerdir sorusuna cevap arayacağız.

Ölçü aletleri çeşitleri?

Çok farklı sayıda Ölçü aletleri vardır. Bu anlamda burada bu aletlerin hepsini sıralamak da mümkün değildir. Bu nedenle bu aletlerden başlıcalarını sıralamak gerekiyor;

Ampermetre çeşitleri

Pens ampermetre

Elektrik sayacı

Varyometre

Barometre

Kantar

Terazi

Tribometre

Anemometre

Manometre

İletki

Pusula

Dinamometre

Jiroskop

Elektroskop

Voltmetre

Direnç ölçer

Görüldüğü üzere çok fazla sayıda Ölçü aletleri vardır. Bu aletlerin hepsini saymak mümkün değildir. Ancak genel olarak en çok kullanılan aygıtlar bunlardır.

Ölçü Aletleri Nasıl Kullanılır?

Biraz da ölçü aletlerinin nasıl kullanıldıklarına göz atmak gerekiyor. Bu anlamda en çok sorulanlardan biri de elektrik ölçü aletleri nasıl çalışır sorusudur.

Bakıldığı zaman elektriksel ölçü aletleri genel olarak üç çeşittir. Bunlar direnç, akım ve gerilimi ölçen üç cihazdır. Bu cihazlar dijital ya da analog ölçü aletleri şeklinde olabilir.

Voltmetre, bir elektrik devresine paralel olarak bağlanır. Bu bağlamadan sonra o voltmetre devrenin o iki ucu arasındaki gerilim farkını ölçer

Ampermetre ise devredeki akımı ölen bir cihazdır. Devreye seri olarak bağlanan bir cihaz olarak ampermetre bağlandığı kablodaki akımın ne kadar amper olduğunu ölçer.

Direnç ölçer ise bir direncin iki ucuna bağlanan direncin ne kadar büyüklükte bir dirence sahip olduğu belirlenir.

Ampermetre Nedir?

Ölçü aletleri fiyatlarıçeşitlerinden bir tanesi olan ampermetre cihazları bir elektrik devresindeki akımı ölçmeye yarayan bir cihazdır.

Ampermetre, herhangi bir elektrik devresinde üzerinden geçen elektrik akımının düzeyini ölçen alet sistemidir. Gösterge olarak bakıldığı zaman, orta sıfırlı (sıfır merkezli) ve soldan sıfırlı olmak üzere temel olarak iki tür ampermetre mevcuttur. Soldan sıfırlı ampermetre yalnızca çıkışı gösterdiği için yük metre olarak da gösterilebilir.

İç direnci oldukça küçük olduğu için üstünden akım geçirebiliyor. Bu sebeple de devreye seri şekilde bağlanır. Voltmetre benzeri devreye paralel şekilde bağlanacak olursa devrede kısa devre hali meydana gelir. Bu nedenle ampermetreler asla ve asla devrelere seri olarak bağlanmamalıdır. Ampermetreler de paralel olarak bağlanmamalıdır.

Ampermetre Çeşitleri Nelerdir?

Ampermetreler tek bir çeşitten oluşmaz. Birçok farklı çeşitten oluşurlar. Bu anlamda ampermetre çeşitlerinden bazılarını da sıralamak gerekiyor;

Hareketli Bobinli Ampermetre

Hareketli Manyetizmalı Ampermetre

Elektrodinamik Ampermetre

Döner Demirli Ampermetre

Termik Ampermetre

Yumuşak Demirli ve Sabit Bobinli Ampermetre

Görüldüğü üzere çok fazla sayıda ampermetre çeşidi mevcuttur. Bu çeşitlerden arasındaki fark genel olarak çalışma prensiplerinden kaynaklanır.

Burada görüldüğü üzere tek bir ampermetre çeşidinden bahsetmek imkansızdır. Çok fazla sayıda ampermetre çeşidi olup bir elektrik devresinde akımı ölçmek amacı ile çeşitli ampermetre çeşitleri farklı amaçlarla kullanılır. Bu anlamda her ampermetre çeşidinin kullanma amacı birbirinden farklı olabiliyor.

Sık Sorulan Sorular

Sık sorulan sorulardan bazılarını da cevaplayarak insanların hakkındaki soru işaretlerini gidermek gerekiyor.

Makine ölçü aletleri nelerdir? Bunların başlıcaları çelik metreler, gönyeler çeşitli değişik, cetveller, mikrometre, mastarlar ve diğer ölçü lokmalarıdır. Bu ölçü aletleri dışında da elbette makine ölçü aletleri mevcuttur. Bu ölçü aletlerini internet üzerinde kolaylıkla bulabilirsiniz.

Dijital ölçü aletleri Nelerdir? Dijital ölçü aletleri oldukça fazla olup her türlü ölçü aleti dijital şekilde dizayn edilebilir. Bu anlamda analog ölçü aletlerinin hepsi dijital olarak da kullanılabilir.

Uzunluk ölçü aletleri Nelerdir? Bunlar şerit metre, mezura, inşaat çekülü gibi araçlardır. Bunların haricinde de uzunluk ölçme aletleri olsa da genel olarak en çok kullanılan aygıtlardır.

Sonuç

Sonuç olarak söylenmesi gereken şey ise ölçü aletleri satın alırken dikkat edilmesi ve kaliteli olanlarının tercih edilmesi gerekliliğidir. Eğer ki ölçü aleti kaliteli olarak seçilmezse iyi bir sonuç alınamaz. Bunun nedeni ölçü aletlerinin yanlış bir ölçü gösterebileceği durumudur.

Bu nedenle kaliteli ve her zaman doğru şekilde ölçüm yapan aletlerin kullanılması gerekiyor. Bu nedenle de en iyi ölçüm aletlerin satan bir yerden bu tür ölçü aletlerinin satın alınması gerekiyor. İnsanlar da bu anlamda en iyi ölçü aletlerini satan bir mağaza ya da internet sitesi arıyorlar.

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