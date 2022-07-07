Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Kurban ibadetini tam anlamıyla yerine getirmek isteyenler teşrik tekbirlerini araştırmaya başladı. Teşrik tekbiri için Arapça bilmeyen Türkçe okunuşunu araştıranlar oluyor. Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu...

Kurban ibadetini tam anlamıyla yerine getirmek isteyenler teşrik tekbirlerini araştırmaya başladı. Teşrik tekbiri için Arapça bilmeyen Türkçe okunuşunu araştıranlar oluyor. Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu...

Teşrik tekbiri ne demek?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine denmektedir.

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).

Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu

Teşrik tekbiri; “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd”.

Teşrik tekbiri getirildikten sonra “Bismillahi Allahu Ekber” denir, kurban kesilir.

Teşrik tekbiri manası

Teşrik tekbiri; “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur”.