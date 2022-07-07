Teşrik tekbirinin hükmü nedir? Teşrik tekbiri nasıl söylenir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu

Teşrik tekbirinin hükmü nedir? Kurban bayramı öncesi teşrik tekbiri getirmek gerekir. Fakat her ibadette olduğu gibi, teşrik tekbiri ve kurban kesimi konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Peki Teşrik tekbiri nasıl söylenir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu...

Kurban bayramı öncesi teşrik tekbiri getirmek gerekir. Fakat her ibadette olduğu gibi, teşrik tekbiri ve kurban kesimi konusunda da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Peki Teşrik tekbiri nasıl söylenir? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu...

Teşrik tekbirinin hükmü nedir?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440)

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82) Şâfi mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501) (Kaynak: Diyanet)

Teşrik tekbiri okunuşu ve anlamı

Teşrik tekbiri; Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd” şeklinde söylenir.

Son teşrik tekbiri getirildikten sonra “Bismillahi Allahu Ekber” denilerek kurban kesilir.

Anlamı: Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur” demektir.