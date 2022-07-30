Tesla, İstanbul mağazası için personel alımı kriterleri neler?

Tesla, İstanbul mağazası için personel alım kriterleri nedir? Dünya gündemine oturan konular arasında yer alan Tesla, Inc. veya kısaca Tesla, elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan bir firmadır.Tesla’nın elektrikli otomobilleri uzun bir süredir Türkiye’de satışı yapılmaktaydı. Fakat bu araçlar ithalatçılar tarafından getirilmekte. Tesla şirketi resmi olarak ülkemizde bulunmamaktaydı. Tesla, geçtiğimiz Ocak ayında tüm araç modellerinin ülkemizde satışının yapılacağına ve ayrıca 10’dan fazla ilde Super Charge istasyonlarını kuracağına değindi. Tesla şirketi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tesla, Beşiktaş Mağazası İçin İş İlanı Mı Açtı?

Popüler bir araba markası olan Tesla araçlar, şirketin geçen Ocak ayında yapmış olduğu açıklama ile ülkemizde satışının yapılacağı bildirildi. Tesla İstanbul mağazası iş ilanı şu an için yalnızca kendi internet sitesi üzerinde bulunuyor. Şirket Beşiktaş'ta açacağı yeni mağazası için satış danışmanları arıyor. Şirketin adaylardan bazı özel kriterleri var. Tesla, işe girecek kişinin ilk olarak şirketin misyonunu kabul etmesini ve yansıtmasını bekliyor. Bunun başında ise dünyanın sürdürülebilir enerjiye, otomotiv sektörünün ise elektrikli motorlara geçişinin hayati bir öneme sahip olduğunu benimsemek geliyor.

Peki işi alan kişi tam olarak ne yapacak?

Tesla şirketinde çalışmaya başlayan kişiler için gerekli olan kriterle şu şekilde sıralanmakta: