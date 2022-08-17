Tescillenen Hatay kömbesi dünyaya açılıyor

Gastronomi kenti Hatay’da bayramlarda ve özel günlerde misafirlere ikramlık olarak sunulan kömbe, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (HESOB) tarafından coğrafi işareti alınarak tescillendi. HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, Hatay kömbesini dünya pazarına tanıtarak ihracat yapmayı planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESO) tarafından 'gastronomi kenti' seçilen Hatay'ın kömbesi, HESOB tarafından coğrafi işareti alarak tescillendi. Yöreye has kurabiye çeşidi olan kömbe ile beraber kentte, tescil edilen ürünlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte bayramlarda ve özel günlerde ikram edilen yöresel lezzet kömbe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"Avrupa Birliği tescili için başvuru yapacağız"

Kömbenin yöre halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretildiğine dikkat çeken HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, “Amacımız, Hatay kömbesinin Türkiye'de ve Avrupa'da tanıtımına katkı sunarak, esnafımıza ekonomik yönden katkı sağlamaktır. Bu anlamda, bu ürünümüzün ihracatını ön plana çıkarmak istiyoruz. Hatay'da nasıl ki ayakkabı, mobilya öndeyse Hatay kömbemizi de tanıtmak ve dünya pazarında satışını sağlamak için çalışmalar yapacağız. Yerli ve yabancı turistler Hatay'a geldiğinde, mutlaka uğradığı yerlerden biri de kömbeci esnaflarımızdır. Biz bunun Avrupa Birliği tescili için başvurusunu yapacağız” dedi. .