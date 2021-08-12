Termometrelere 'ateş' düştü

Hemen hemen tüm ülkeler aşırı sıcaklardan kaynaklı orman yangınlarıyla mücadele ederken insan ölümlerinin en aza indirilmesi için de seferber olmuş durumda...

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada aşırı sıcaklarla mücadele devam ediyor. Sıcak hava dalgasında iklim değişikliğinin büyük tesiri bulunurken sonuç olarak ortaya çıkan tahribat ve orman yangınları kadar insanların sıcaktan ölümünün önüne geçilmesi için de adeta uluslararası seferberlik ilan edilmiş durumda.

Binlerce kişiyi hayatından etti

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; sıcak hava dalgaları veya birkaç gün sürebilen ısı ve sıcak hava, sıcaklıkla ilgili ölümlerde artış da dahil olmak üzere toplum üzerinde önemli bir etkiye sahip. Isı dalgaları, doğal afetlerin en tehlikelileri arasında ancak ölüm oranları ve yıkımları her zaman hemen belli olmadığı için nadiren yeterli ilgiyi görürler.1998-2017 yılları arasında, 70.000'den fazlası Avrupa'daki 2003 sıcak hava dalgası sırasında ölenler de dahil olmak üzere, sıcak hava dalgaları nedeniyle 166.000'den fazla insan hayatırı kaybetti.

İklim değişikliği etkisi

İklim değişikliği nedeniyle nüfusun ısıya maruz kalması artıyor. Küresel olarak, aşırı sıcaklık olaylarının sıklığı, süresi ve büyüklüğünün arttığı gözlemlenmektedir. 2000 ile 2016 yılları arasında sıcak hava dalgalarına maruz kalan insan sayısı yaklaşık 125 milyon arttı. Kentsel ısı adası etkisi nedeniyle ısının etkileri şehirlerde daha da kötüleşebilirken, kent dışı toplulukların geçim kaynakları ve esenliği de olağandışı sıcak hava dönemlerinde ve sonrasında ciddi şekilde bozulabiliyor

Sıcaklar daha da artacak

Bilim insanları, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların devam etmesi halinde insanlığın daha kötü olaylarla daha sık karşılaşacağı konusunda uyardı. Yeni bir araştırmaya göre, ölümcül ısı dalgalarının görülme sıklığı 2050 yılına kadar yedi kat artacak.Ayrıca, sıcak hava dalgalarının görülme sıklığının 2051-2080 döneminde 3 ila 21 katına kadar artacağı belirtildi.Söz konusu ölümcül sıcaklıklardan en fazla düzeyde kuzey orta enlemler etkilenecek ve bölgede bu tür olaylar her 6-37 yılda bir tekrar edecek.

Kanada dahi kavruluyor

Kuzey Amerika ülkesi Kanada da en sıcak yılını yaşamakta.British Columbia Adli Tıp Kurumundan yapılan açıklamada, British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan dönem için daha önce 719 olarak açıklanan can kaybı sayısı 808 olarak güncellenmişti. Bu sayı Ağustos itibarıyla binli rakamlara ulaştı.Kuruma göre, eyalette son 5 yılın aynı döneminde bildirilen ortalama ölüm sayısı 198'di.

Dünyanın en sıcak yeri

Kuzeybatı Libya'da bulunan El Aziziye kenti, 90 yıl boyunca dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi. Bu durum kentin 13 Eylül 1922 tarihinde 136.04 ° F (57.8 ° C) sıcaklığa sahip olduğunu ifade eden bir rapordan kaynaklandı.En sıcak yer ünvanı'nın El Aziziye kentinin elinden alınmasının ardından, bu sıfatı bu konuda uzun zamandır rekabet içinde oldukları Kaliforniya'da bulunan Death Valley( Ölüm Vadisi) almıştır. 10 Temmuz 1913 günü, Ölüm Vadisi'ndeki Greenland Çiftlik istasyonunda 134 ° F (56.6 ° C) sıcaklık kaydedildi

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