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TIMETURK / YAŞAM / Temel Karamollaoğlu son sağlık durumunu açıkladı

Temel Karamollaoğlu son sağlık durumunu açıkladı

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım' dedi.

54 Dakika Önce
2022-01-14 15:37:11
Temel Karamollaoğlu son sağlık durumunu açıkladı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 4 Ocak'ta koronavirüse yakalandıktan 5 gün sonra tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.

Tedavisi süren Karamollaoğlu, Twitter'daki hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, "Cenab-ı Hakk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun" dedi.

Ekran Resmi 2022-01-14 15.38.36

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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