TEM Otoyolu'nda kaza: 7 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavacık Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobillee çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.