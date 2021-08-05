DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Piyasada ağustos ayı kırılma noktası mı?
'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'

TIMETURK / YAŞAM / TEM Otoyolu'nda kaza: 7 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda kaza: 7 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

13 Saat Önce
2021-08-05 09:00:12
TEM Otoyolu'nda kaza: 7 kişi yaralandı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavacık Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobillee çarptı. İki araçta çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu, Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş