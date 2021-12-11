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TIMETURK / YAŞAM / Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı. Sadece Bursa'da ikamet edenlerin yararlanabileceği uygulamayı kamuoyuna duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü kapsamında her cuma günü bilet fiyatlarının yüzde 50 indirimli olacağını söyledi.

13 Dakika Önce
2021-12-11 23:14:07
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Türkiye'nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında çalışmaya başlayan ve yarım asır boyunca kentin en önemli simgelerinden biri olarak milyonlarca yerli ve yabancı turiste hizmet veren teleferik hattı, Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan yenilenip ‘Oteller Bölgesi'ne kadar uzatılarak' 2014 yılında yenilenen yüzüyle kullanıma sunulmuştu. Yaklaşık 9 kilometre ile Türkiye'nin en uzun hatlarından biri olan teleferik; Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Oteller Bölgesi istasyonlarından oluşuyor.

Cumaları Halk Günü

20 saniyede bir gelen 8 kişilik modern kabinleri ve şehir merkezinden zirveye kadar süren 30 dakikalık yolculukta sunduğu eşsiz manzara ile yerli ve yabancı turistlerin en önemli noktalarından biri olan teleferikte, Bursalılara özel halk günü uygulaması başlatıldı. Teferrüç İstasyonu'nda Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, halk günü uygulamasını kamuoyu ile paylaştı. Resmi tatiller ve sömestr tatili hariç her cuma günü Bursa'da ikamet eden vatandaşların teleferikten yüzde 50 indirimli yararlanacağını belirten Başkan Aktaş, vatandaşlara keyifli yolculuklar diledi.

Uygulama sayesinde; halen 75 TL olan tam bilet fiyatı ‘cuma günleri kampanya kapsamında' 37,5 TL, 45 TL olan öğrenci bilet fiyatı da 22,5 TL bedel ile satın alınabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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