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Tekstil mühendisiydi, mesleğini bırakıp arıcı oldu
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TIMETURK / YAŞAM / Tekstil mühendisiydi, mesleğini bırakıp arıcı oldu

Tekstil mühendisiydi, mesleğini bırakıp arıcı oldu

İzmir'de özel bir şirkette 6 yıllık tekstil mühendisliği kariyerini bırakarak Dalaman ilçesinde arıcılık yapmaya başlayan Aslı Temiz, işlerini büyüterek sektörde kaliteli ürün hazırlamak istiyor.

1 Saat Önce
2021-10-26 23:07:09
Tekstil mühendisiydi, mesleğini bırakıp arıcı oldu

Tekstil mühendisi olarak çalışırken evlenip eşinin işi dolayısıyla Dalaman'a yerleşen Temiz, burada gördüğü arıcılığa merak sardı. Muğla'nın elverişli iklimi ve doğasıyla arıcılık yapmaya uygun olduğu keşfeden Temiz, doğal arı ürünleri üretmek ve işinde büyümek için kursa gidip arıcığın inceliklerini öğrendi.

"Arıcılığa aşık oldum"

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30 kovanla bal üretmeye başlayan Temiz, büyük kentlerde yaşamın insanı ve doğayı hızla tükettiğini hissettiğini, bu çarkın dışına çıkmak istediğini söyledi. Yeni yaşam biçimini nasıl kurgulaması gerektiğini araştırırken arıcılıkla tanıştığını belirten Temiz, "Dalaman'a geldiğimizde burada astronot kıyafetli insanlar gördüm ve çok ilgimi çekti. 'Acaba burada ne yapıyorlar?' diye merak ettim. Araştırdım ve arıcı olduklarını öğrendim. Halk Eğitim Merkezinde ücretsiz verilen arıcılık kursuna başvurdum. Kursta arıcılıkla ilgili bilgileri öğrendikten sonra adeta arıcılığa aşık oldum." ifadelerini kullandı.

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Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk ile de tanıştığını anlatan Temiz, ondan edindiği bilgilerle iki yıldır Dalaman'da arıcılık yaptığını, özellikle kadınlara bu mesleği tavsiye ettiğini dile getirerek, "Elbette zor ama bir kadın arıcılık yapamaz diye bir şey yok. Kovanları taşımak zor, bedensel olarak çok yoruluyorsunuz ama çok keyifli. Özellikle kadınları da ben bu mesleğe teşvik etmek istiyorum." diye konuştu.

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30 kovanından bal hasadı yaptığını anlatan Temiz, polen ve propolis de çıkardığını, elde ettiği doğal ürünleri çevresine ve sosyal medya hesabından sattığını anlattı.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, Muğla'da 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını bunların arasında kadınların da olduğunu söyledi. Türkiye'nin çam balı üretiminin yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat çalışması yaptıklarını belirten Türk, "Arıcılık hassas, ince ve nazik bir iş bu nedenle kadınlar için çok uygun. Özellikle iş arayışında olan kadınlar bunu yapabilir. Özellikle bal, apiterapi ürünleri üretirse de güzel para kazanabilirler." dedi. Türk, Muğla ve ilçelerinde arıcılık yapmak isteyenler için de kurslar düzenlendiğini dile getirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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