Tebessüm şarkı sözleri | Fatih Peşmen düet Gizem Akın - Tebessüm | Hayat gülünce çok güzel
Tebessüm şarkısı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kez dinlenen, paylaşılan ve dinlenmeye devam edilen şarkının sözlerini ezberlemek isteyenler 'Tebessüm şarkı sözü' araştırmasını yapıyor. Gizem Akın'ın dinlendirici ve naif sesiyle söylediği şarkının içerisindeki 'Hayat gülünce çok güzel, O kapkara bulutları, Dağıtıp atmalı, Herkesin yüzünde Bir küçük tebessüm olmalı' sözleri mutluluk vericiydi. İşte tebessüm şarkısı sözleri...
2022-01-24 16:31:09
Tebessüm şarkısı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kez dinlenen, paylaşılan ve dinlenmeye devam edilen şarkının sözlerini ezberlemek isteyenler "Tebessüm şarkı sözü" araştırmasını yapıyor. Gizem Akın'ın dinlendirici ve naif sesiyle söylediği şarkının içerisindeki "Hayat gülünce çok güzel, O kapkara bulutları, Dağıtıp atmalı, Herkesin yüzünde Bir küçük tebessüm olmalı" sözleri mutluluk vericiydi. İşte tebessüm şarkısı sözleri...
Fatih Peşmen düet Gizem Akın - Tebessüm
Gizem Akın'ın sesiyle büyük bir huzur veren şarkı, son dönemde büyük küçük demeden herkesin dilinde! Çocukların "hayat gülünce çok güzel" kısmıyla bildiği ve araştırdığı şarkının sözleri de büyük bir mutluluk kaynağı adeta!
Fatih Peşmen'in youtube kanalında; "TRT'den ödüllü, söz, müzik ve düzenlemesi bana ait olan Tebessüm adlı şarkının akustik versiyonuna ait video klip karşınızda." sözleriyle paylaştığı şarkı çok sevildi. Milyonlarca izlenen ve paylaşılan şarkının sözleri...
Tebessüm Şarkı Sözleri
İstedim ki sokakta
Asık suratlı kalmasın
Büyükler büyüdükçe
Gülmeyi unutmasın
Bi' merhaba ile selamladım insanları
Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı
Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı
Biraz neşe katıp büyüklere, size veriyorum
Hayat gülünce çok güzel
Hayat gülünce çok güzel
O kapkara bulutları
Dağıtıp atmalı
Herkesin yüzünde
Bir küçük tebessüm olmalı
Söz-Müzik: Fatih Peşmen
Tebessüm Şarkısını Dinlemek İçin Tıklayınız... .
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