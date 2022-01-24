Tebessüm şarkı sözleri | Fatih Peşmen düet Gizem Akın - Tebessüm | Hayat gülünce çok güzel

Tebessüm şarkısı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kez dinlenen, paylaşılan ve dinlenmeye devam edilen şarkının sözlerini ezberlemek isteyenler 'Tebessüm şarkı sözü' araştırmasını yapıyor. Gizem Akın'ın dinlendirici ve naif sesiyle söylediği şarkının içerisindeki 'Hayat gülünce çok güzel, O kapkara bulutları, Dağıtıp atmalı, Herkesin yüzünde Bir küçük tebessüm olmalı' sözleri mutluluk vericiydi. İşte tebessüm şarkısı sözleri...

Tebessüm şarkısı sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Milyonlarca kez dinlenen, paylaşılan ve dinlenmeye devam edilen şarkının sözlerini ezberlemek isteyenler "Tebessüm şarkı sözü" araştırmasını yapıyor. Gizem Akın'ın dinlendirici ve naif sesiyle söylediği şarkının içerisindeki "Hayat gülünce çok güzel, O kapkara bulutları, Dağıtıp atmalı, Herkesin yüzünde Bir küçük tebessüm olmalı" sözleri mutluluk vericiydi. İşte tebessüm şarkısı sözleri...

Fatih Peşmen düet Gizem Akın - Tebessüm

Gizem Akın'ın sesiyle büyük bir huzur veren şarkı, son dönemde büyük küçük demeden herkesin dilinde! Çocukların "hayat gülünce çok güzel" kısmıyla bildiği ve araştırdığı şarkının sözleri de büyük bir mutluluk kaynağı adeta!

Fatih Peşmen'in youtube kanalında; "TRT'den ödüllü, söz, müzik ve düzenlemesi bana ait olan Tebessüm adlı şarkının akustik versiyonuna ait video klip karşınızda." sözleriyle paylaştığı şarkı çok sevildi. Milyonlarca izlenen ve paylaşılan şarkının sözleri...

Tebessüm Şarkı Sözleri

İstedim ki sokakta

Asık suratlı kalmasın

Büyükler büyüdükçe

Gülmeyi unutmasın

Bi' merhaba ile selamladım insanları

Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı

Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı

Biraz neşe katıp büyüklere, size veriyorum

Hayat gülünce çok güzel

Hayat gülünce çok güzel

O kapkara bulutları

Dağıtıp atmalı

Herkesin yüzünde

Bir küçük tebessüm olmalı

Söz-Müzik: Fatih Peşmen

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