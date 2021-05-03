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TDV, Afganistan'da yetimlere iftar verdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki yetimlere iftar verdi.

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03.05.2021 09:34:31
TDV, Afganistan'da yetimlere iftar verdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki yetimlere iftar verdi.

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İftar programına Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut ve Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ile Türkiye'den gelen heyet katıldı.

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İftar sonrası konuşma yapan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray, TDV olarak ramazan ayı boyunca Afganistan'ın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

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Ramazan projesi kapsamında iftar programları düzenlediklerini ifade eden Alpkıray, bu akşam da Mezar-ı Şerif'teki yetim çocuklara iftar verdiklerini, ayrıca gıda kumanyaları dağıttıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yetimlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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