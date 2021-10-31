DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ayda 500 bin takım elbise satan Abdullah Kiğılı: Düğmem kopsa dikemem!
TBB’den Melikgazi'ye bir ödül daha
Çin, akaryakıt rezervlerini satacak
Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Muğla koylarında
Petrol fiyatları yükseldi, Aramco'nun kârı uçtu
Tarih onu yazdı! Bisikletiyle dünya turu yapan ilk kadın oldu!
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 asker şehit
AB-ABD arasındaki çelik vergisi ihtilafı çözüldü
ABD’de 'kıtlık' kararnamesi!.. Savunma stokları devrede
Ölüm döşeğindeki ‘Corporate America’
MEB'den ara tatil kararı! Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı
EYT’de gündeme gelen formüller ve detaylar
Balık kavgasında anlaşmak için görüştüler
Erzincan tulum peyniri nasıl üretiliyor?
Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi

TIMETURK / YAŞAM / TBB’den Melikgazi'ye bir ödül daha

TBB’den Melikgazi'ye bir ödül daha

Melikgazi Belediyesi’nin Kazancılar Çarşısı'nda hayata geçirdiği Dükkân Cephe ve Tabela Yenileme Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

10 Dakika Önce
2021-10-31 20:39:24
TBB’den Melikgazi'ye bir ödül daha

Kazancılar Çarşısı'nın yeni haliyle çok daha modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belediyeler İçin İlan Ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe'nin Güzel Kullanımı Yarışması'nda 500 bin TL Türkiye Belediyeler Birliği'nden ödül kazandık. Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında Meclis Üyemiz Ahmet Emirbaşoğlu belediyemiz adına ödülü aldı. Alanda dil bütünlüğü olmayan (farklı boyut, renk ve karakterdeki) tabela karmaşasının ve görüntü kirliliğinin giderilerek daha nezih bir alan oluşturulması, tabelalarda Türkçe'nin güzel kullanılmasının sağlanması, çevre dükkân tabelalarının dönüşümü için örnek ve sürdürülebilir bir etki oluşturmak projemizin hedefleridir. İnşallah 3 ay gibi kısa bir sürede çalışmalarımız tamamlayarak, çarşımızı yeni yüzüne kavuşturacağız. Şehrimize ve ilçemize değer katmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir yaşam sunmak için yaptığımız çalışmalarımızın bir ödüle layık görülmesi beni ve ekibimi mutlu etmenin yanında doğru işler yaptığımıza olan inancımızı daha da artırdı. Bu konuda bizlere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Melikgazi'mizi daha da güzelleştirmek ve turizm potansiyelini artırmak adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş