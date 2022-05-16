Tavuk etine kaç yıl GDO uygulanacak? Tavuk etinde GDO serbest mi? GDO tavuk eti kararı

Tavuk etine kaç yıl GDO uygulanacak? Resmi Gazete'de de yayımlanan tavuk etinde GDO serbest hale geldi. 10 yıl sürecek olan bu kararın detayları merak ediliyor. Tavuk etinde GDO serbest mi? GDO tavuk eti kararı...

Resmi Gazete'de de yayımlanan tavuk etinde GDO serbest hale geldi. 10 yıl sürecek olan bu kararın detayları merak ediliyor. Tavuk etinde GDO serbest mi? GDO tavuk eti kararı...

Tavuk etinde GDO serbest mi?

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin karara Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin çıktı. Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, BESD-BİR'in başvurusu üzerine, komite tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek, genetiği değiştirilmiş MON87751 ve DAS-81419-2 soya çeşidi ve ürünlerinin yanı sıra MON87411 ve MZIR098 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde belirlenen şartlara uyulması kaydıyla kullanılmasına onay verdi.

Genetiği değiştirilmiş söz konusu ürünlerin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem ham maddesi olarak kullanılması gerekiyor. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.

Tavuk etine kaç yıl GDO uygulanacak?

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneğinin başvurusu üzerine genetiği değiştirilmiş bazı mısır çeşitleri ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasına ilişkin karara Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin çıktı. Konuya ilişkin biyogüvenlik kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararların geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlendi.