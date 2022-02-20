Tatlı sözlerle 100 bin lirasını dolandırıp gitti

Sosyal medyada arkadaş edinen 66 yaşındaki Kübra Ünzele tatlı sözlere kanarak 100 bin lirasını kaptırdı.

Kayseri'de yaşadığı iki evliliğinde de aradığı mutluğu bulamayan Kübra Ünzele, Almanya'daki torunlarıyla görüntülü görüşebilmek için sosyal medya hesabı açtırdı. Facebook'ta gezindiği sırada bir fotoğrafı yanlışlıkla beğenen Kübra nineye, kısa süre sonra o fotoğrafın sahibi Ferdi Ataş arkadaşlık daveti gönderdi.

İkilinin sosyal medya arkadaşlığı kısa sürede evlilik noktasına geldi. Komşularının tüm uyarılarına aldırış etmeyen Kübra Ünzele, Ferdi ataş tarafından dolandırıldı. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Kübra nine yaşadıklarını anlattı.

Ferdi Ataş'ın daha önceki kocalarının kendisine yapmadığı iltifatları yaptığını belirten Kübra Ünzele, Ferdi ile evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Ferdi Ataş'ın kendisine Mavişim, Kübroşum, aşkitom dediğini belirten Kübra Ünzele; "Ben Kayseri'de yalnız yaşıyorum. Torunlarım yurt dışında olduğu için onlarla görüntülü görüşebilmek için bana Facebook hesabı açmışlardı.

Telefonla oynarken elim Ferdi'nin resmine değdi. Öyle olunca bana arkadaşlık teklifi geldi. Benim yaşım büyük ben annen yaşındayım dedim. O da bana 'olsun benim için fark etmez' dedi. Onunla görüntülü konuşuyorduk. 3-4 ay konuştuk. Sonrada olay paraya döndü. Bana seni seviyorum, evleneceğiz diyordu. Ben kabul etmedikçe o zorlattı. Günde 4-5 kez görüşüyorduk. Önceki kocalarımdan duymadığım sözcükleri ondan duyunca kendisine aşık oldum" diye konuştu.

"100 BİN LİRAMI DOLANDIRDI"

Ferdi Ataş'ın kendisine evlenenceğiz yuvamız olacak gibi sözler söylediğini belirten Kübra Ünzele; "Ferdi Erzincan'da ikinci el eşya işi yapıyormuş. Telefon açıp Kayseri'ye yanıma geleceğini söyledi. Gelmeden önce bana 'dolma biber doldur, mantı yap' dedi. O gelmeden ben yemekleri yapıp sofrayı hazırladım. Eve geldi mantıyı, dolmayı ve kavurmayı yedi. Bana Kayseri'de dükkan bakmamı, ikinci el eşya işi yapacağını söyledi. Sonra da bunun için para istedi.

Bankadan kredi çekip kendisine verdim. Yemekten sonra işim acele diyerek çıktı gitti. Gittikten sonrada cep telefonu istedi aldım. Eşyaları Erzincan'dan getireceğini söyleyip nakliye için 3 bin lira istedi onu da gönderdim. Sonra sırra kadem bastı. Bir ben değilim dolandırdığı, kiminin evini kiminin arabasını sattırmış. Çantasına yolluk olarak ta mantı, sucuk içi, et, kıyma ve kavurma koymuştum. Hepsi haram olsun" dedi.

KADIN AVCISI FERDİ 9 KADINI DOLANDIRMIŞ

Yaşadığı olayın ardından komşusu Dürdane'nin tavsiyesiyle programa katılmaya karar verdiğini söyleyen Kübra Ünzele'nin açıklamalarının ardından programa adeta ihbar yağdı. Ferdi Ataş'ın Kayseri, Kocaeli, Kırklareli, Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya ve Erzincan'da 9 kadını evlilik vadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

MANAVGATLI SAFİYE''Yİ DE 30 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

Yayına Antalya Manavgat'tan bağlanan Safiye adlı kadın ise; "Bende bu kişi tarafından mağdur edildim. Daldan dala zıplayan bir insan. Kendisiyle 2019 yılında tanıştım. Ferdi taşıma işinde çalışıyordu. Ankara'dan eşyamı getirmek için kendisiyle anlaştım. Yerleştikten sonra bayan arkadaşıyla bana yemeğe geldi.

Denetimli serbestlikten cezası varmış bana yanımda kalabilir miyim dedi. Bende kal dedim. 7-8 ay beraberliğimiz oldu. Evimden hiç çıkmadı. Bana gel bir dükkan açalım dedi. Elden verdiğim 30 bin liraya elinden yazılı belge almadım. Açtığım dükkanı bir kaç ay çalıştırıp devredip gitmiş. Parayı isteyince de beni ölümle tehdit etti" dedi. .